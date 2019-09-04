Неожиданно умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд умер в возрасте 49 лет в своем доме. Его тело было обнаружено во вторник утром, 4 сентября, у себя дома в городе Аскер. Подробности смерти бывшего спортсмена сборной Норвегии не уточняются.

Норвежец Ханевольд трижды выигрывал золото Олимпийских игр – в индивидуальной гонке Нагано-1998, а также дважды становился победителем олимпийской эстафеты в составе сборной Норвегии – в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010. Кроме того, на его счету два олимпийских серебра и одна бронза.

Читайте также: Французский гонщик погиб после страшной аварии в Формуле-2

Он также пятикратный чемпион мира (а также еще 8 серебряных и 4 бронзовые медали).

Ханевольд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет. После ухода из спорта он работал экспертом на норвежском телевидении. 3 декабря 2019 года ему исполнилось бы 50 лет.