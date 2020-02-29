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Непобедимая Магучих: украинская легкоатлетка победила на своих седьмых соревнованиях подряд

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Состоялся турнир Karsten Warholm International по легкой атлетике в норвежском городе Ульстейнвик. Украинка Ярослава Магучих одержала очередную победу.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих торжествовала на турнире Карстена Вархольма в норвежском Ульстейнивике.

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Украинка гарантировала себе победу уже на высоте 1,91 метра, которую взяла с первой попытки, тогда как три других соперницы трижды сбивали планку.


Ярослава Магучих на соревнованиях в Норвегии

18-летняя украинка показала результат 1,96 метра и опередила ближайшую соперницу, шведку Софи Скоог на 8 сантиметров (1,88).

Третью строчку заняла норвежка Тонье Ангельсен. Шведка и норвежка показали такой же результат как и еще одна украинка Юлия Чумаченко – 1,88 м, но использовали для этого разное количество попыток. Поэтому в шаге от медали с четвертой строчкой соревнования завершила украинка Юлия Чумаченко.

Напомним, Ярослава Магучих в прошлом году стала серебряным призером чемпионата мира с результатом 2,04 метра. В феврале она выиграла этап World Athletics Indoor Tour в Карлсруэ со скачком на 2,02 метра, установив новый рекорд среди юниоров.

Мировой рекорд Ярославы Магучих в помещении смотрите видео:

В прошлом году спортсменку признали лучшей легкоатлеткой года в Украине. Также Ярослава Магучих вместе с еще одной украинкой Мариной Бех-Романчук победили в самой престижной серии международных легкоатлетических турниров World Athletics Indoor Tour.

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Автор: София Кулай
Теги: легкая атлетика Ярослава Магучих Новости Спорта Спорт
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