НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук: Не представляю, что меня может "нагнуть", чтобы поехать в Россию

Продолжение интервью с фехтовальщиком Андреем Демчуком про ФК "Карпаты", Криштиано Роналду, работу журналистом, экстрим и мотивацию.

Первая часть интервью о мечте детства, о том, как жена взяла "на слабо", изменение гражданства и помощь участникам АТО – по ссылке.

О том, кто мотивирует

Меня всегда мотивирует семья и Украина. Возможно, это пафосно звучит, но почему-то так и есть. Все что ты делаешь, ты делаешь для семьи, а оно автоматически для Украины. Или это фехтование или работа в Политехнике – это для страны, города.

Также мотивируют другие люди, которые развили себя сами. В последнее время это Владимир Беглов, Марьяна Романяк. Это те люди, которые из простых журналистов и активистов, стали известными львовянами. Это люди, которые меня учат. И мне это приятно. Импонирует, когда мне говорят, что я львовянин. Хочу держать эту марку. Я такой неприятный в общении с другими, потому что пытаюсь показать, что Львов это самый-самый-самый во всех направлениях. Но это правда!

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О ФК "Карпаты"

Давно люблю "Карпаты". Папа завел меня на футбол в конце 90-х. Первые воспоминания именно об этом периоде и команды Маркевича (лучше, что с нами было после команды Кононова). То, что происходит сейчас... согласен, что надо отпускать игроков, потому что если человек не хочет, то не стоит держать. Я верил, что Сикан может вырасти в "Карпатах". Если бы он пошел в районе миллиона, то это бы было хорошо. Не понимаю почему он перешел в "Шахтер". Возможно деньги. Он мог заиграть в Львове, видел его игру за юниоров, мне нравилась.

На данный момент "Карпаты" – это больше бизнес-проект. Многие плохо отзываются о Смалийчуке. Тоже не скажу, что он нас удовлетворяет: его заявления о болельщиках, взял на работу тренера, который поменял больше команд, чем я рапир. Хочется перемен и думаю, что они будут. Но надо подождать. Все идет своим путем и жизнь расставит все на свои места.

Доволен трансфером Лебеденко в "Луго". Считаю, что для него это безумный шанс и возможность, несмотря на развитие Кравца. Мне нравится, что он не побоялся переехать в другую страну, выучить язык. Лично с ним знаком, мне нравится его отношение к работе, то, что он показывал на поле. Мы должны зарабатывать, поэтому такие варианты продажи хороши. Конечно, хочется чтобы они по-дольше оставались в команде (до 23-24 лет), но мы, наверное, еще не на том развития клуба, чтобы иметь возможность продержать дольше.

Когда я во Львове, то всегда иду на матчи. Посетил также около 20% матчей молодежного и юниорского составов.

После Паралимпиады был на базе "Карпат", меня пригласил Иван Дупнак и Ростислав Ящишин. Это был, частично, взаимовыгодный пиар. Мне это было в удовольствие, я люблю этот клуб, он мне импонирует, как проект. Хочется верить, что это гордость Львова. Верю, что со временем мы сможем поговорить о лучших вещах, чем продажи игроков, о качестве достижений. Конечно, было приятно быть в коллективе и пообщаться с футболистами. Был какой-то порог, потому что, не в обиду футболистам, но сомневаюсь, что они что-то слышали про паралимпийский спорт или про меня. У нас не было взаимного общения. Больше говорили с пресс-службой. Ребята с нами побыли, вручили футболки, показали базу. Было интересно.

У нас довольно снисходительная мама. Мы ехали домой, а я не успевал на футбол. Должен был их завезти, а потом пойти на матч. Предложил пойти вместе. Говорю: "Не переживай, там столько людей ходит, что не проблема будет уединиться". Мне приятно было. Дочка, когда дома включаю футбол, интересуется кто и чего там бегает. Возможно в будущем будет со мной ходить на футбол.

О ФК "Львов"

Есть львовяне, которые ходят на два клуба, есть люди, которые негативно относятся к двум командам ("не умеют играть, пусть идут гулять"). Есть те, которые считают себя фанатами "Карпат", но "тихонько" ходят и на матчи ФК "Львов". Я отношусь к тем, кто пытается смотреть побольше футбола. Получаю удовольствие от качественного футбола. Конечно, Украинская премьер-лига – это не всегда качественный футбол. Некоторые матчи (ФК "Львов" – прим. авт.) я видел, по телевизору. Если бы выбирать еще одну команду, кроме "Карпат", за которую бы я болел, то выбрал бы другую львовскую, потому что она из родного города. Но это не столько боления, как поддержка. Я не в восторге от их руководства. Боюсь, чтобы это не была очередная "булька", которая скоро лопнет. Они показывают лучший результат. Бакалов поставил неплохую игру, он хороший тренер. Где-то, если имею возможность, то смотрю по телевизору.

Месси или Роналду

Мне импонирует игра мадридского "Атлетико". Если выбирать между матчами "Барселоны" и "Атлетико" с условным "Леганесом", то посмотрю игру "матрасников". Не люблю "Реал" в любых его проявлениях. Особенно, когда там играл Криштиано Роналду. Мне очень не нравится его поведение. Возможно, он заслужил, чтобы быть таким пренебрежительным. Он как атлет и спортсмен ТОП, который сам себя сделал. Возможно, в глубине души я понимаю, что Месси это больше талант, а Криштиано – это больше работа.

Также люблю иногда посмотреть немецкий футбол. Мне импонируют своей игрой две "Боруссии". Раньше нравился "Хоффенхайм". Но когда играл с "Шахтером", то немного был шокирован их игрой. Думал, что они не будут иметь проблем с нашими ребятами. Для меня топ-футбол – это матчи Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала. До того только отдельные матчи. Конечно, Англия – чемпионат, где 7-8 команд могут играть между собой без заранее прогнозируемых результатов. Для примера, победа "Арсенала" в матче с "Челси" была неожиданной для меня.

О себе, как бренде

На данный момент я сомневаюсь. Где-то откровенно все бы об этом мечтали. Глядя на тех же Беленюка, Вернеева, Харлан, которые действительно раскручены. Я не говорю уже про Свитолину, которая очень раскручена. В глубине души хочется, но с другой стороны понимаю, что для того, чтобы раскручивать, надо иметь вид деятельности, который будет интересен для других. На данный момент паралимпийский спорт возможно и интересный, но для очень не большого круга людей.

Меня радует, что многие из паралимпийского спорта начали немножко это проталкивать. Спортсмены начали раскручивать себя как человека, к которому можно присмотреться. Конечно, есть мечта, чтобы на какой-то воде "Моршинской" был паралимпиец. Наверное, до того дойдет. На данный момент мы и так стали больше слышать про паралимпийский спорт. Со временем, продолжая нашу работу, сможем еще больше заявить о себе. Мало знать, больше нужно понимать. Что это не просто реабилитация или собрались десять человек и поиграли в шашки, вечером сели отпраздновали и конец соревнований. Это профессиональный спорт.

О работе журналистом

В школе хотел стать журналистом. Были такие идеи и желания. Но на тот момент уже были проблемы с ногой, и я не знал, что будет дальше. Смогу ли носить протез, будет ли ампутация. А журналиста "кормят ноги". Надо много времени тратить на материалы, интервью. Поэтому боялся, что ничего не получится.

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Но, все-таки, работал на сайте "Турнир ЮА". Это были времена, когда без труда можно было делать материалы. Имел возможность по аккредитации пойти на матч "Карпат". Попал на пресс-конференцию. Мне выпала возможность что-то спросить Игоря Худобяка, а я... пацан (мало лет было). Я задал вопрос, он так на меня глянул... но я был выше него, и поэтому он ответил на несколько вопросов. Я предложил редактору, он согласовал и я даже первые средства получил. Меня заинтересовал этот момент. Но я не стал так сильно заниматься, возможно сайт и виноват. Он начал упадок, а потом его продали. Я доволен теми 10-12 местам работы. Это был фриланс, было интересно, новый опыт. Взял 7 или 8 интервью. В фехтовальщицы Анфисы Почкаловой брал – это было первое полноценное, большое интервью.

Об исправлении журналистов

Никогда не исправляю. У меня есть знакомая, она филолог, она меня поправляет. Потому что где-то русизмы проскочат, или еще что-то. Отвечаю, что знаю, но ты приезжаешь на сборы, и у тебя 80% говорит на русском. Хотя не уверен, что у всех русский. Как я говорю – "белоцерковский акцент". Я бы хотел лучше разговаривать.

Об экстриме

Думаю, каждый человек любит экстрим. Не все могут признаться. Можно много говорить: хочу прыгнуть с парашютом или управлять самолетом. Каждый человек хочет почувствовать адреналин. Я его частично чувствую когда фехтую, но иногда хочется поднять градус. Это нормально и естественно. Даже то, что я был на родах с женой, можно приравнять к прыжку с парашютом. Это действительно крутые экстремальные ощущения. Мне это придает сил. Хоть раз в год надо сделать ерунду (смеется – прим. авт.).

Мне понравился рафтинг. Хотя не практикую его. Когда первый раз пробовал, то было круто, потому что на улице было минус 2. Вода была только несколько градусов. Я благодарю Бога, что не подхватил ангину, потому что это была пятница перед Пасхой.

Круче было, когда прыгал с моста (роуп-джампинг). Превзойти это может, наверное, только прыжок с парашютом. На данный момент я думаю об этом, но не готов рискнуть, имея жену и ребенка. Прыгал в Каменце-Подольском. На "Арену Львов" прыгать отвел знакомую, которая меня "подставила" с программой, где был рафтинг.

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Также была неудачная попытка стать на лыжи. Но это просто не реально, потому что с ампутацией невозможно наклонить голеностоп.

О хобби

Последний год ребенок забирает все время. Все, что не делается, то к лучшему. Потому что даже пропали лишние заходы в facebook. Оптимизируешь свое время и уделяешь столько времени на дело, сколько надо. Ответ на все вопросы, чем я еще занимаюсь – Юстина. Также есть тренировочный процесс, еще надо залечивать травмы.

Об инклюзивных классах

Трудный вопрос. Здесь есть как плюсы, так и минусы. Я не очень в теме, что именно происходит. Знаю, что выделялись деньги, классы должны быть трансформированы и дети должны учиться вместе. Но тут главный вопрос – готова ли психология детей. У нас есть тренер из Донецка, которая тренирует спортсменов в Белой Церкви. Она постоянно берет с собой своего сына, он с нами на сборах. Он постоянно видел коляски, людей без ног, которые сами передвигаются. Я уверен, что он когда вырастет, то будет адекватный, не ткнет пальцем.

Если такие дети будут в классе, то они дадут другое восприятие детям, которого не дают родители. Мы не видим людей с инвалидностью, потому что их обычно прячут. У нас же, примерно, такое же количество людей с инвалидностью, как в Европе или мире. Но мы их не видим, потому что люди или стесняются, или не хотят, чтобы другие знали. Чем скорее психология родителей начнет воспринимать детей так, как надо, тем лучше. Они такие же, просто Бог дал тебе такой крест. Каждый имеет свой крест. У одних больной ребенок, у других мало денег. У кого-то много финансов. Этот крест надо стараться нести. Самое важное, чтобы педагоги и родители были готовы к этому. Потому что дети берут пример с них. Если кто-то скажет "смотри инвалид пошел" или "кривой", то и ребенок так будет делать. Если отец объяснит что и как, то будет нормальная реакция.

О буллинге в школах

В начале я говорил, что меня собака укусила или еще что-то. Все видели, что что-то не так, но не задевали. Возможно потому, что я на каратэ ходил или был достаточно активным и общительным. Не могу вспомнить, чтобы кто-то мне сказал. Хотя, возможно, что-то и бывало, потому что дети часто бывают жестокими. Где-то старшие могли посмеяться, но меня это не задевало. Я был большим и высоким, поэтому большинству может и страшно было мне говорить.

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О правах человека

Наверное правильно ответить, что их нарушают. Но есть люди, которые их отстаивают, и меньше нарушают их права. Это означает, что спрос порождает предложение. Пока все будут сидеть дома, писать в facebook и жаловаться, что их права нарушают, то все так и будет. Нужно организовываться, писать петиции, делать выступления и тогда будет фидбэк. Права нарушаются не только в Украине, но и в топовых странах. Но система срабатывает, и они налаживают работу. Я сторонник того, что люди должны бороться за свои возможности и права. Когда человек нуждается, то должен хотя бы заявлять о них, искать других с такими же проблемами. И объединяться. Иисус тоже стучал в дверь, но не все ему открывали. Нужно стучать.

О работе водителем трамвая

На время съемок стал водителем трамвая. Они мне сказали, что можем покататься серьезно, но надо получить удостоверение. Это все делали для сюжета, но мне было приятно. Я довольно часто встречаю водителя, с которой тогда познакомился. Она мне всегда сигналит. Это было классно, несмотря на такой легкий опыт. Конечно хотел больше поездить, но и это было не плохо.

О баскетболе на колясках

Все может быть. Но имеет ли это какую-то перспективу? Я человек, который почувствовал вкус побед на самом высоком уровне. Хочу после окончания фехтовальной карьеры (не знаю когда это будет) быть тренером или менеджером. Хотя не загадываю, потому что не знаю, что завтра будет. Насколько понимаю, сейчас эта команда существует, как проект помощи, она не имеет спортивных перспектив. Если бы существовала сборная Украины, в которую можно отобраться из этих команд, тогда да. Этот вариант для души и релакса.

Про команду Лиги смеха "Пошло поехало"

Украли идею (имеется в виду пара Андрей Демчук – Антон Дацко). Есть англоязычный стендап комик Джим Джефрис, который постоянно рассказывает о "приколах" людей с инвалидностью. Он очень смешной. Что касается команды, то она мне нравится. Считаю, что они шутили как раз столько, сколько надо. Возможно, иногда надо было больше. Из-за них люди, бывшие в зале, все больше понимали, что это нормально. Они показали, что инвалидность – это норма. Они высмеивали стереотипы, и это правильно.

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О волонтерстве

Если я у меня есть выступление, то никогда не говорю, какая должна быть сумма. Сколько дали, столько и беру. Но это незапланированные доходы, поэтому их отдаю на добрые дела. Бывало и 200 гривен. Больше всего – где-то 2000 гривен. Когда спрашивают приду ли, то говорю, что если буду, то приду. Удалось одной школе несколько раз помочь. Однажды просто дал человеку возле церкви, потому что точно знал, что ей надо.

Об отношениях с российскими спортсменами

Они чувствуют, что я к ним отношусь не так, как другие члены сборной Украины. Не хочу никого обижать, но кое-что в моей команде мне не нравится. Очень много лет, особенно тренерский состав, это были друзья "не разлей вода". Из них мало кто знает английский, общие интересы, поэтому и контактируют. Не скажу, что это все.

В начале войны один из российских спортсменов, высокого уровня, предлагал мне приехать, если что. Я засмеялся и предложил приехать к нам. У меня есть хороший друг, живет в Москве. Мы дружили с 2009 года. Но сейчас отношения далеко не теплые. Понимаю, что эта Федерация должна распасться. И это нам поможет, или произойдет после нашей победы. Хуже всего – это стагнация, и этого боюсь. Но решиться для нас это может только победой. А победа – это ужасные потери. И не факт, что мы это выдержим.

Про спорт и политику

Считаю, что спорт не может быть вне политики. Политики формируют бюджет, а мы ездим за эти средства. Поэтому он не вне политики.

Могут быть отношения со спортсменами и тренерами (из России – авт), потому что ты думаешь, что они не военные. Но с другой стороны, что они сделали, чтобы их страна не делала такой беды в твоей стране? Скорее всего ничего. Они видят все по другому: у нас гражданская война, Россия только помогает, она защищает бедных крымчан и жителей Востока от коррумпированной власти. Ты начинаешь понимать, что, возможно, как люди они и не плохие, но принимают только одну точку зрения, другой даже не слышат.

Вначале еще было какое-то общение, то закончилось все на теме "Вы же понимаете, что это наша территория". Мы должны себя уважать и любить. Мы никому не нужны. Мы здесь родились, имеем эту территорию, герб, флаг. Я горжусь, что ношу эту форму, и надеюсь, что буду еще долго это делать. Я горжусь, что я украинец, и постоянно хочу это показывать. Иногда стыдно за некоторых политиков. Но спортсмены являются одними из тех, кто может делать хорошую рекламу стране.

О выступлении в России

У нас чемпионат Европы 2020 года перед Паралимпиадой может быть в Уфе (ходят такие слухи). Есть люди, которые хотят сделать его в Киеве. Если на тот момент будет такая же ситуация, как сейчас, и от этой поездки будет зависеть квота на Паралимпиаду, то я не поеду. Это мой враг, и за все мои слова, теоретически, меня могут преследовать. Я бы с радостью поехал и обыграл там россиянина на его территории. Но не смогу себе этого позволить. Надеюсь на ум Федерации и всех причастных. Спортсмены часто говорят, что их жизнь коротка, ты можешь много не выиграть, или проиграть. Все имеют свои объяснения. Я могу говорить за себя. Не представляю, что меня может "нагнуть", чтобы поехать в Россию.

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О допинге

У нас он почти отсутствует. Он, скорее, будет по "тупости". Если ты что-то съешь от какой-то болячки, а там будет запрещенная составляющая. Тем мне и нравится фехтование. Ты не можешь здесь только силой или резкостью выиграть. Здесь нужен комплекс. И, что самое главное, голова, психологическая и тактическая готовность. Даже россияне будто ничего не едят. Были один или два случая за историю фехтования, это по "тупости".

О работе с тифлокомментариями для фильмов

Это такой проект для души. В мире работают следующим образом: государство обязывает студии сделать так, чтобы фильм видели разные люди. У нас законодательно не закреплено, и это только волонтерская работа. Единственный вариант на данный момент – искать гранты. Для того, чтобы сделать комментарии, нужна команда. Я один не могу этого сделать. С коммерческой точки зрения, полуторачасовой фильм стоит около тысячи долларов. Для производителей фильма это копейки.

Если делать для людей с нарушениями слуха – это еще дешевле – 300-400 долларов. Достаточно сделать субтитры. Волонтеры – добрые люди, но это только 2-3 захода и все. Поэтому надо закрепить в законодательстве возможность делать фильмы инклюзивными. Хочу, чтобы этим больше заинтересовались. Мы выходили на Госкино. Руководитель Филипп Ильенко бы и за, но так чтобы помочь…

Мы понимаем, что на этом сейчас невозможно сделать бизнес-проект и много заработать. Есть желание просто покрыть временные затраты. На один фильм, при лучших условиях, тратится неделя кропотливой работы изо дня в день 3-4 людей. Это расходы на студию. От Дзидзьо мы не получили ничего, еще и имели потери. Мы очень старались его сделать как можно лучше. Вроде, получилось неплохо. Надеюсь потом он будет выложен в свободный доступ. Чего фильм Дзидзьо сделали? Фильм о любви, и нам надо было, чтобы нашу работу слышали. Его хорошо пиарили. Был вариант – его фильм или "Квартала 95".

Самая большая проблема с видеоконтентом, потому что надо иметь права на использование. Мы можем себе скачать и сделать, но нигде не покажем. Это неправильно. В США все должны иметь и все. Даже в России сделали, что все фильмы до определенного года можно озвучивать без проблем и показывать.

О протезе

Сейчас чувствую, что хочу круче и класснее. Я то хочу, а вот могут ли его обеспечить. Нам профинансировали протез. Государство и так должно было их выдать. У нас сейчас в приоритете воины АТО и те, кто возвращаются с травмами. И им по полному финансируют. Это правильно. У них проблем нет. На данный момент у нас другая ситуация. Потому что надо очень сильно стараться, чтобы тебе помогли.

У меня низкая ампутация, поэтому важна только стопа. Стоимость где-то 7 тысяч долларов. Хорошо, у тебя есть стопа, а еще нужен протез. И здесь важно найти хорошего мастера, даже если худшие комплектующие. Потому что от его рук зависит буквально все. Его работа наименее затратная, но зависит, это будет костыль, который ты носишь, или нога, которая тебя носит.

Сейчас сотрудничаю с мастером, который ушел из Протезного и работает на частную фирму ("выжили" его). Он мне нравится, мы настраиваем определенные моменты, ищем точки соприкосновения. Это как обувь, к которой надо привыкнуть. Год назад я начал бегать, и начала сильно худеть нога. Теперь перестал на нем. Когда очень уменьшается упругость мышц (они не работают фактически), я теряю жидкость, поэтому начались проблемы с хождением. Бег для меня – это удовольствие. Это не сравнимо со здоровой ногой, но новые ощущения. Было желание повысить свое функциональное состояние, потому что я уже не молодой, а фехтование тоже развивается, молодежь подпирает и гоняет.

У меня есть два протезы, один для бега, другой для ходьбы. Хочется чаще их менять. Все зависит от стопы. Та, которую выдали после Паралимпиады, имеет срок использования четыре года. Сейчас она уже в таком состоянии, что нужно отремонтировать или заменить. Это можно сделать в Германии. Но если ее туда отправить, то что я должен делать все это время? Хочу иметь хотя бы две. Даже если разную обувь одеваешь, в одной может тереть, в другой – нет. Например, сегодня я что-то поддевал, чтобы нога была выше, но все равно болит. Теперь надо хотя бы два дня не ходить, чтобы она отошла. Есть много нюансов, но я еще плохой пользователь. Нужно давать больше времени отдыхать, а я даю максимум 7-8 часов.

Об учебе в Институте физической культуры

Как-то услышал, что можно за два года получить еще одно высшее. Мы не знаем, что будет завтра, поэтому подумал, что возможно пригодится. Где-то есть желание стать тренером. Решил попробовать. Это платное образование. Я себе отложил денег и пошел учиться. Очень доволен учебой, несмотря на то, что это была заочная форма. Профессура которая делала "начитки" преподавалась на полную.

Писал курсовую о зарождении фехтования на колясках. Это работа на 50-60 страниц. Даже кто-то просил, чтобы ее использовать. Она интересная и можно даже опубликовать. Есть информация о первых фехтовальщиках и зарождении этого спорта в Украине. Есть разные теории кто был первый, каждое село говорит, что оно.

О гражданской позиции

Я не скажу, что это воспитание. Иногда и от мамы "терпел" за свои взгляды. Когда-то "Слава Украине" говорили только во Львов, а теперь везде. Чего так? Потому мы, наверное, лучше чувствуем проблемы.

О патриотизме

Это не язык, хотя я очень ярый нелюбителей русского языка. Могу на нем говорить при насущной потребности, например с белорусами, хотя они немного украинский понимают. Я стараюсь со всеми говорить на украинском. Это не вышиванка и не лозунги. Это состояние души. Это ты, как пазл большой Украины. Ты должен на своем месте что-то делать хорошо. Я всегда рассказываю о женщине, которая утром помогает детям перейти дорогу. Их десятки по городу, но эта, что у меня всегда доброе утро скажет. Сегодня отругала меня, чего я без шапки. Но это люди, которые делают свою работу хорошо. Ты должен стараться быть максимально полезным стране. Ты не можешь не любить свою страну. Что она тебе она сделала плохого?

Об отказе давать интервью каналу "Интер"

Это было где-то после Паралимпиады. Они подошли и начали что-то спрашивать. Это было время, когда Интер очень "красиво" освещал события в Крыму и Донбассе. Канал участвовал в лоббировании чужих интересов, по моему мнению. Это просто моя позиция. Журналистка была красива, но я не захотел говорить.

О походе в политику

Я был членом партии "Демальянс". Не скажу, что активный. На данный момент, наверное, исключили, потому что я давно членские взносы не платил. Не факт, что я бы отказался от предложения. Надо идти по проекту, в который ты веришь и можешь что-то вкладывать. Мне нравятся отдельные политики, но они еще не где-то там на верху. Если бы я смог что-то сделать, то начал бы заниматься политикой.

О трех изменениях, которые бы инициировал во Львове

Я бы исследовал возможность что-то сделать с транспортом. Хотя последние вещи правильные. Я думал, что большие автобусы все заблокируют. Но, по моему мнению, они больше помогают. Надо искать специалистов и менять систему. Надо менять медицину. Да, Ульяна Супрун старается, но система не готова, не готовы врачи. Когда мы идем на осмотр с малой, то больше рискуем что-то "подцепить". Мы должны постоянно что-то делать, водить ребенка на осмотры. Для чего, если она нормально развивается. Еще больше бы развивал бренд города. Мы имеем узнаваемость, к нам едут люди, но не нужно останавливаться.

О выборе президента

Считаю, что нужно анализировать. Когда мы не голосуем, то ничего хорошего не делаем. Надо трезво смотреть, что делал конкретный человек на своем посту. Мы можем проанализировать работу Тимошенко, Порошенко, Садового. И так надо с каждым кандидатом. Человека надо оценивать по его достижениям. К сожалению, у нас всегда выбор сводится, к выбору из двух зол.

О забегах

Участвовал в трех двухкилометровых забегах. В Киеве, Львове и Днепре. Если мне позволит здоровье, то продолжу бегать. Это очень классно. Во Львове было трудно, потому что шел дождь, но Садового я перегнал.

О мечте и цели

Цель – это подольше задержаться в спорте и приносить пользу сборной. Мечта – каждый день жить на пользу своей семье, дочери, жене, родителям и стране.

Хочу доделать ремонт, потому что на этом все завязано – нервы, время, финансы. Но это стимулирует к работе, потому что ничего дурного в голову не лезет.

О том, почему невозможное возможно

Невозможное – это пафос. Все реально. Невозможно в ушко иглы верблюда пропихнуть. Но с физической точки зрения это можно, только процесс будет долгим. Нужно невозможное разделить на очень много возможных – и все получится.

Публикация подготовлена при содействии ОО "Образовательный центр по правам человека во Львове"