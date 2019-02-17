НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смену гражданства и помощи АТОшникам

Андрей Демчук один из самых известных паралимпийцев Украины. Он победитель XV летней Паралимпиады в Рио в фехтовании на колясках. О нем уже сделали много репортажей и написана не одна история жизни. Но мы пообщались с Андреем больше о его жизни, хобби, работе в университете, помощи участникам АТО, увлечении футболом и баскетболом, его жене и вере в Бога.

"Если бы имел суперсилу, то хотел бы быть золотой рыбкой,

которая имеет неограниченное количество желаний для всех людей"

Андрей любит слушать лаунж музыку и "Радио Люкс". Он доволен ритмом своей жизни. Очень любит читать, обязательно что-то из современной литературы и опыте других людей (запечатлелась в памяти книга Генри Форда). Много читает литературы и статей связанных с работой во "Львовской Политехнике", изучает зарубежные работы, чтобы найти студентам что-то интересное и развиваться самому. Благодаря его энтузиазму в Украине появились первые фильмы с тифлокомментариями. Среди них "Сафо", "Оранжлав", "Первый раз", "Контрабас", "Донбасс" и "Черногора".

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О детстве

Смотря на свою Юстину, я вижу какие-то свои задатки. Не знаю или они "вылезут" в будущем в спорт или другую деятельность. Вижу упрямство, хочет достать то, до чего не достает. Но через два дня она это получает. Задатки проявляются в детстве, а затем трансформируются. Бог нас когда создает, то имеет определенный план на жизнь, а мы его просто реализовываем.

Я в детстве очень любил спорт. Это может очень громко сказано спорт, но когда у меня был выбор учиться или идти играть в футбол с ребятами, то 10 из 10 выбирал футбол. Мама была не в восторге. Имею талант, который немного закапываю, с точными науками. Та же математика удавалась не благодаря, а вопреки. Школу я спокойно "вытягивал" и мог позволить себе много гулять. Несмотря на то, что нога была не такая как у всех, я много бегал, играл футбол. На тот момент мог это делать. Проблемы, которые привели к ампутации, появились позже.

Каждое воскресенье мы ходили в церковь всей семьей. Село – это одни из лучших воспоминаний. Природа, козы... Только год назад последняя коза "ушла" от нас. К тому все свои 29 лет я пил козье молоко. Рад, потому что оно действительно "клевое" и убежден, что оно действует хорошо и на зрение, и на другие вещи. Детский возраст был лучший в плане беззаботности. Теперь ты понимаешь, как когда-то было классно. С другой стороны все мы хотим повзрослеть. Когда маленькие, то хотим быть старше. Теперь бы с радостью вернулись в то время, но это жизнь, и у каждого периода есть свои преимущества.

О мечтах детства

Была глупая мечта о футболисте. Говорю глупая, потому что всегда хочется того, чего не можешь. Очень хотел быть футболистом. Это были годы взлета Шевченко. Когда смотрел как он играл в "Милане", то думаю, что каждый второй парень хотел быть футболистом. И это нормально. Где-то в глубине души мечтал попробовать управлять тепловозом или поездом. В детстве "втихаря" можно было с папой прокатиться в село.

Не скажу что меня на что-то готовили. Очень приятно, что родители никогда не склоняли к чему-то. Возможно из-за проблемы с ногой, возможно из-за другого... Я просто учился и понимал, что если буду хорошо учиться, то получу больше шансов.

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Об увлечении футболом

Я этим не горжусь, но немного лгал тренеру, что у меня проблемы с ногой, и еще что-то. Футбол – это копочки или бутсы, но я их не мог обуть. Единственное что мог носить – это кроссовки на два размера больше. Поэтому секция футбола, на которую ходил – была желанием реализовать себя, авось что-то изменится, произойдет чудо. В этой ситуации, наверное, всему свое время. Этот год футбола, а потом два баскетбола, где тоже тренеру не все рассказывал. Но было легче скрывать, потому что играют в кроссовках. Они ускорили порчу моей ноги. Возможно, я бы с ней дольше прожил на год или два. Считаю, что так должно было быть и не жалею. Попробовал футбол серьезно, но заканчивал на воротах, потому что больше не мог без бутс играть в поле. Даже сейчас у меня неплохой удар с левой.

Об увлечении баскетболом

Я высокий. Плюс друг ходил на баскетбол. Когда уже не мог заниматься футболом, то решил попробовать баскетбол. Мне зашло и я подсел. Мы даже ездили на какой-то детский товарищеский турнир в Польшу. Кажется, пятое место из 18 команд заняли, нас очень хвалили. Играл на позиции разыгрывающего. До ампутации я был очень худой. Не имел большой массы.

Когда переходили в старшую возрастную группу, я поступал в Политех. Все говорили, что это классно, это перспективы. Но я знал о проблемах с ногой и она все больше приближала к плохому этапу жизни. После вступления, это был год, когда все было плохо, а в начале второго курса я ее ампутировал. Пришлось взять академику и пропустить год. Но возможно можно было "решить" в этом плане. Однако я хотел учиться и серьезно заниматься программированием.

О каратэ

Несколько месяцев занимался в школе. У нас появилась секция, и надо было попробовать. Какие-то основные приемы и стойки изучил. Хотя тренер сборной Украины Антон Никулин, с которым я в хороших отношениях, скажет мне, "что я такое говорю". Каратэ научит в определенной ситуации постоять за себя.

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О Пласте

Я ходил в Пласт до ампутации. Пришли в школу пластуны и пригласили поступать к ним. Я был одним из немногих кто пошел и меня втянуло. Активно это было 2 с копейками года. Несколько раз в неделю ходили на наши собрания, я имел определенные задачи, которые выполнял. Мы учились быть экскурсоводами, ходили по подземельям, ездили на вылазки. Имел один летний лагерь за это время.

Пласт – это очень классная штука. Советую ее всем родителям, чтобы предлагали своим детям. Не могу сказать, что там сейчас происходит, хоть и знаком с нынешними пластунами. Думаю он стал на уровень выше. Они учат своим примером, что ты должен помнить о твоей семье, Родине и Боге. Это те вещи, которые очень важны для меня. Пласт дисциплинирует и делает из тебя мужчину, в плане ответственности. Когда ты становишься сплоченным, то начинаешь отвечать за других людей. Это классная школа жизни.

Это один из способов развить своего ребенка в одном из направлений. Там много сочетается от спорта до самовоспитания. Помню, как мы ходили в воинскую часть, нам дали сухари, варили макароны, собирали воду из ручейка. Сейчас, услышав это, родители не захотят отдавать своего ребенка. Но это классная школа. Когда ты идешь с рюкзаком, должен разложить палатку, развести огонь. Я до сих пор умею вязать несколько узлов и из десятков, которые учили. Иногда использую.

Теперь мы ситуативно встречаемся. Журналисты снимали сюжет к 100-летию Пласта. Раз выступал перед ними. С радостью соглашаюсь.

Об игре на гитаре

Мама умеет играть и хотела меня научить. Но у Андрея, как всегда, не хватает времени. После того как подарили сертификат, я трижды вежливо сходил на обучение. Забрал у своей тети гитару. На данный момент я не воспользовался этим подарком. Надо постоянно ходить. А я то куда-то поехал, то еще что-то. Нужна сила воли, здесь она не сработала. Но хочу научиться.

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О студенчестве

Я ходил на курсы и поступал на два факультета. Сначала для поступления мне не хватило 2 балла, за которые мне предложили договориться. Сказал, что если мама пойдет и договорится, то я вообще не буду поступать.

Потом пошел на общих основаниях и поступил на два факультета. Когда у меня были проблемы и я лежал после очередной операции, то моя тетя, которая несла документы, звонит с вопросом на какой нести "5 или 6 этаж". Ответил чтобы шла там, где ниже – на пятый. Так я и поступил на компьютерные науки. Другая специальность – информационная безопасность.

Столкнулся с реальностью, когда пришел в университет. Поступив на два факультета, и будучи одним из первых в рейтинге, я был гордый парень. А здесь в первом семестре почти все три, и только одна или две четверки. Я понимаю, что что-то здесь не так. Второй семестр тоже едва заканчиваю на одни тройки. Тогда у меня начинались большие проблемы. А когда уже вернулся на протезе, то взялся за голову и начал серьезно относиться к учебе, правильно распределять время на различные предметы. И это правильно. На первом курсе распылялся, не в обиду им, на политологию, социологию, которые не очень нужны для компьютерных наук. Меньше времени уделял тому, что надо и это было не разумно. Сейчас, когда работаю преподавателем, то понимаю, что надо делать акцент на чем-то, ибо ты не постигнешь. И нужно ли это.

Со второго курса, после академики, я уже хорошо учился. Как раз этот первый курс мне все испортил, потому что мог иметь красный диплом, но были лишние тройки, которые нельзя было пересдать. Магистратуру окончил с одной тройкой, и горжусь ею. Я упрямый и отстаиваю свои мысли. Так же и школу окончил. Я был не единственным ребенком, который имел компьютер дома, и писал всем информатику, но имел 10, а у многих были 12 баллов, потому что им надо куда-то поступать. Но это такое…

Об аспирантуре

Горжусь, что после окончания магистратуры пошел в аспирантуру. Я где-то не хотел этого. Подозревал, что будут коррупционные вещи. Когда мне первый раз завкафедры предложил, то я ответил, что пойду при условии, что мне будет интересна тема и она будет работать, а не лежать на полке.

Мы обсуждали различные темы и дошли до того, что можно делать для слабовидящих. И нашли интересную тему об адаптации видео контента для слабовидящих. Мне понравилось потому что будешь видеть результат, ее можно развивать в Украине. У нас никто ее не развивал, и с научной точки никто не подходил, а делали как могли. Я расписал это с точки зрения программных возможностей. Программа анализирует видео, ищет паузы, чтобы знать, когда можно начитать комментарии. Я защитил диссертацию. Все было хорошо сделано. Правда были нюансы из-за скандала. Люди, которые решили, что на этом можно зарабатывать и брать деньги у богатых. Сейчас дороги с ними разошлись, они сами работают. А я рад, что уже несколько фильмов состоялось.

Фильм "Первый раз" стал первым, получившим прокатное удостоверение, в котором было записано, что он с тифлокомментариями. Он уже на базе выхода был адаптирован для незрячих.

О преподавательской работе

Это получилось автоматически. Я начинал с языка программирования. Хорошо подучился, потому что студентом главное, чтобы сдал и учил только когда надо было. Когда ты преподаватель, то стыдно, что ты чего-то можешь не знать, поэтому работаешь больше. Когда ты преподаватель, то довольно легко учится. Не скажу, что планировал быть преподавателем. Сейчас все так перевернулось, что имею предмет, который мало привязан к программированию, а больше к педагогике и организаторской работе. Но я получаю больше удовольствия. Преподаю для первого курса (это еще дети), а они еще хотят учиться. У меня предмет "Командная работа и презентационные навыки". Это ораторское искусство, возможность доносить мысли через различные современные методы. Это важно, потому что одна из самых больших проблем ИТ-фирм, что студенты, которые приходят, все жесткие индивидуалисты. Они умеют делать самостоятельно, но тяжело работают в команде. Я их учу работать в командах.

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На первом же занятии я прошу написать, с кем они хотят быть в команде, с кем нет. Они начинают хитрить. Тут вылезает моя тактика. Они имеют возможность работать в 3-4 формациях по разным группам и подгруппам. Моя задача – их сдружить и показать, что без плеча соседа они ничего не сделают. Была ситуация, что двое людей, которые имели большие проблемы с учебой, так загорелись, что каким-то чудом все сдали и сейчас на 4 курсе являются одними из лучших. Я им сразу помог найти работу. Сейчас студенты имеют большое количество возможностей. Главное – не бояться пробовать и реализовывать. Возможность правильно говорить и доносить свою мысль и показать, что ты знаешь – сейчас очень важна.

Талоны ставлю без проблем. В первом семестре из 12 человек 6 получили. Я не жестокий, но надо иметь хотя бы минимальное уважение и приходить на занятия.

Публичность ничего особенно не изменила, потому что я уже и не такой известный. Возможно на уровне Политехники, разве. После победы на Паралимиаде я увеличил требования к себе. Ты не можешь упасть лицом в грязь. Бывает такое, что студенты знают больше тебя. И это хорошо. Потому что все знать нельзя. И современная молодежь имеет больше возможностей для самостоятельной работы. Я у них тоже учусь. Я не считаю, что современный педагог – это человек, который что-то дал. Он должен направить студента в нужном направлении, подсказать, рассказать нюансы. Я даже скажу, что такое оценивание не хорошо. Нужно давно отвергать письменные сдачи, использовать разные возможности.

Трудно сочетать преподавание и спорт. Из-за этого и попросился на пол ставки. В первом семестре у меня была одна пара в неделю. Получаю не те деньги, за которые можно прожить даже самому. Сейчас меня кормит спорт. Политехника – это больше для души. В весеннем семестре будет курс "Командная работа". По 7-8 пар в неделю. У меня будет меньше выездов на сборы. Будет поездка в Бразилию, Пизу, тогда я пишу заявление на замену.

О работе в ИТ-компании

Я начал работать уже на втором курсе. Работал в компании SoftServe год и семь месяцев на должности инженер-программист. Мне повезло, что попал на тему, где мог быстро научиться и развиваться. Мама не могла нарадоваться, потому что я принес первые доллары. На тот момент это было очень супер. Но потом решил бросить, потому что понимал, что после появления спорта не смогу все совмещать. Рискнул всем, потому что деньги – это не главное. Возможно из-за того, что приходишь домой и мама кормит.

Возможно, на данный момент, зная заработки ребят, с которыми раз в месяц хожу в сауну что-то и изменил бы. У каждого свой путь. Нужно слушать свое сердце. Это всего касается. В нужный момент сердце подскажет.

О проблемах с локтями

Локоть и дальше у меня травмирован. Это уже хроническая проблема, которая обостряется. Борюсь с ней как могу. На данный момент она мне очень мешает. И наводит на разные плохие мысли. В критический момент просто не позволяет фехтовать.

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О переезде в другую страну

Было два предложения. Я тогда смеялся. Предлагали из одной страны Евросоюза и одной из бывшего СССР, не хочу их называть. Я не представляю себе другой формы. Не исключаю какой-то вариант тренерской деятельности, мастер-классы рассматриваю. Это нормально, когда тебя другая страна пригласила на какое-то мероприятие. Ты не меняешь в этой ситуации гражданство, это работа. А вариант смены гражданства, я не могу сказать никогда, но 99,99% не представляю себя выступающим за другую страну.

О жене

Я верю в Бога. Это не просто заявление, ибо я раз в неделю хожу в церковь. Я глубоко верующий человек. Иногда могу не ходить 2-3 воскресенья в церковь, но в душе я живу с Богом и его законами. Для меня брак – это монументальный акт. Жена – это моя семья, моя семья, и человек который принес самое дорогое, что я имею, мою дочь.

Я могу только благодарить Бога, что он свел меня с ней. Это было довольно случайно. Мы учились в параллельных классах, но не были знакомыми. После 9-го класса, мой "Г" расформировывали и нас разбрасывали по другим. За то, что любил математику и серьезно ее учил, меня перевели в класс, где якобы должно быть больше математических уроков. Если честно, то там просто классная руководительница была "математичкой". И таким образом я познакомился с ней.

В 2005 году мы вместе встречали Новый год у елки. Как-то после этого начали встречаться и на данный момент уже 14 лет вместе, а с 2013 года женаты. 8 лет встречались перед свадьбой. Если кому-то говорю это, то сразу спрашивают как так. Я радуюсь, что мы никуда не спешили, не было нужды быстрее жениться. Рад, что она со мной, она действительно хранительница семейного очага. Знаю, что могу на нее положиться. Она сделает сколько надо, а потом еще больше. Всегда поддерживает с поездками, терпит. Когда мама-папа, то это одно, куда они денутся без тебя. А это жена, которой нужна поддержка, помощь, а теперь с ребенком еще больше. Понятно, что бабушки приходят, крестные, но нужен и отец.

Относительно поддержки после потери ноги? Я и не был здоровым человеком, проблема была с рождения. То, что не разошлись в тот момент – это ее заслуга. Потому, что я как-то не хотел портить ей жизнь. Во-первых, я не знал, что будет и смогу ли ходить. Во-вторых, с моей стороны были разговоры и намеки "для чего я тебе такой". Но надо понимать, что тогда были другие времена. Было мало информации о протезировании, не было с кем пообщаться. Было принято не показываться. Я рад, что тогда получил от нее просто взгляд и знак "еще что-то такое скажешь, то тогда поговорим серьезно". Она у меня нежная, культурная, спокойная. Где-то полная моя противоположность. Самый дорогой человек в моей жизни.

Не могу сказать, что она говорит какие-то лишние вещи. Иногда завидую ее выдержке. Она в нужный момент умалчивает. Я достаточно экспрессивен, она взвешена. Молчание, или ответ на мое предложение или вопрос, дает больше, чем слова. Все, что я делаю, делаю для своих девчонок. Живу для них. Моя жизнь направлена для того, чтобы сделать их жизнь максимально комфортной в плане путешествий, впечатлений, минимальном материальном удовольствии. Это банальные папины задача, но я хочу чтобы они мне улыбались. Что еще надо?...

У нас была классическая свадьба. Было 110 гостей. Проводили во Львове. Мы красиво расписались за две недели до свадьбы, так как хотели в вышиванках. 19 октября в церкви Андрея было венчание, а потом в ресторанчике отеля "Львов". Его тогда только отремонтировали, он был классный. "На счастье" дети разбили большие стеклянные двери.

О совместных родах

Это не обсуждалось. Получилось как-то естественно. Я понимал, что нужен ей, а она понимала, что я должен там быть. Хотел этого! Меня спросили после родов, не разонравилась ли мне жена. Не разонравилась!!! Я не могу понять, как может перестать нравиться женщина, которую ты любишь. Я очень доволен, потому что у меня жена очень мягкая и нежная, и может, иногда, когда надо что-то сказать, не сказать. А я такой противный, что всегда скажу. Поэтому боялся, что если попадется персонал, который возможно что-то сделает не так... Хотя сам не знал как правильно. В этой ситуации боялся, что на нее могут кричать. Слава Богу, врач, с которым договаривались о родах, очень хорошая. Одна из тех врачей, а их у меня было много, которая оставила положительный след. Если Бог даст еще одного ребенка, то я бы снова к ней шел, очень профессиональная. Очень доволен отношением и условиями. Тогда, правда, был карантин и меня не пускали три дня. Это с одной стороны был минус, а с другой, женщина могла себе спокойно адаптироваться. Никто ее не отвлекал.

О подъеме на Говерлу

Хождение на протезе – это каждый день что-то новое. Нет никакой стабильности. Сейчас у меня проблема с ногой. Вчера (разговор состоялся 22 января – прим. авт.) я подвернул колено, а сегодня сильно натер, потому что носил тяжелое. Оно все так в кучу накладывается, что ты будешь 2-3 дня в ауте, или будут еще большие проблемы. Иногда надо посидеть в доме и долечить.

Поход на Говерлу где-то был импульсивным. Мы с женой поехали в Яремче, сняли комнатку в частном отельчике. В один день ездили на водопады, потом еще куда-то... А в конце были один день и не было вариантов куда-то пойти. А сидеть и просто отдыхать уже надоело. И жена говорит, что можно сходить на Говерлу, но не пойдем, потому что у тебя нога. На "слабо" меня взяла. Вообще не серьезно! Я ответил, что давай попробуем. А это июль, 35+, а ноге еще жарче, потому что она в вакууме. С точки зрения врачебной, то это было не очень разумно. Стоило бы идти осенью или весной. Но я рискнул. На верх было легче идти. В низ было трудно, потому что ноги едут, а ты еще и на протезе.

Получил удовольствие от похода, немного "подгорел". Это действительно кайф. После этого я еще заехал к дедушке, который, к сожалению, уже умер, он был моим самым большим фанатом. Когда приехал к нему, то был один из колокольчиков перед Паралимпиадой, который я тогда не слышал. Дедушка мне говорит: "Это трудно. Я там никогда не был. Но слышал, что даже старшие туда ходят. Теперь есть зачем ехать в Рио". Я себе это послушал и не обращал внимание, а оказалось, что дедушка что-то предсказал. Это было не легко, но и не так трудно.

О походе на озеро Несамовитое

Мы отложили – пойдем втроем. Надо чтобы наше счастье подросло, оно уже шлепает, и пойдем. Этим летом не факт, а следующим точно. Там труднее идти, но если хорошо подготовиться, с палаткой, то можно все. Тем более у меня есть друзья, которые активно таким "балуются" (с палаткой, с ребенком), будет с кем посоветоваться.

О вере

Я родился уже нездоровым. И вера в чудо помогла. Ампутация – это и было то чудо. Может это пафосно звучит. Мне вспоминается разговор с моим другом Антоном Дацко, который каждое утро разминает ноги (большинство колясочников этого не делают), и потом скручивает ноги, когда уже даже вручную не могут разгибать. Он сказал, что когда только получил травму, то ему сказали, что ты можешь себя вылечить. 99% это вранье. Но если человек воспримет, что он может, то он может максимум выжать из своего тела. И будет чудо. Вера в чудо, что у меня в один день нога станет здоровой или найдут какие-то лекарства, помогла. Вера давала новые испытания: пласт, футбол, баскетбол. Конечно, ты мечтаешь иметь здоровую ногу, бегать хорошо, носить нормальные кроссовки.

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Вера родителей, которые меня поддержали. До 14 лет мы даже не знали, что такое человек с инвалидностью. Я даже пенсии не имел. Потом уже маме кто-то подсказал, что можно оформить. Я воспринимал себя таким, как я есть.

О доступности Львова

Я говорил об этом с Андреем Садовым на встречи с нами. Он спрашивал, можем ли мы что-то подсказать и высказать свою точку зрения. По крайней мере то, что ремонтируется и строится новое, нужно делать с точки зрения архитектурной доступности. У нас есть прекрасный человек во Львове, господин Ярослав Грибальский (руководитель Львовского областного отделения Украинского фонда "Реабилитация инвалидов" – прим. авт.), который знает в десятки раз больше, чем мы все. Он на простом и конкретном примере может рассказать, что и как делать.

Все, что строится новое, нужно делать доступным. Но не только для людей с инвалидностью, а для всех. У меня жена выходит с коляской, а мамочек в сотни разы больше, чем людей на колясках, бабушек и дедушек еще больше. Им тоже нужна доступность, делайте тогда для них. Мнимый Дмитрий приедет и поблагодарит. Меня "напрягает" брусчатка, потому что взяли и позаливали бетоном. Это криво, горбато, пока проедешь, можно колеса покалечить. Все, что ремонтируется и строится новое, не требует больших средств, чтобы сделать доступным.

О потере друзей в АТО

Один из них – это фанат "Карпат", которого многие знали. Другой ходил на футбол, но говорил, что не является фанатом, а является сочувствующим. Я никогда не называл имен. И не хочу. Второй – это парень со двора.

Об АТО

Я писал в военкомат чтобы меня хотя бы к ним взяли. Я бы компьютерную систему им наладил. Но система глупа в этом плане. Сейчас есть изменения, мой знакомый Юрий Дмитренко на протезе вернулся служить. Еще во время Майдана я обращался к Парубию (спикер ВРУ – прим. авт.) и делал определенную удаленную работу, которую можно было делать.

С началом АТО написал в военкомат письмо, в котором указал что не являюсь пригодным, но мог бы помочь с тем, что связано с компьютером или здесь или еще где-то. Мне отзвонились, что продолжается набор только тех, кто поедет на Восток. Я трезво оценивал ситуацию, и понимал, что не смогу, и могу создать проблемы. Не смогу бежать, не выдержу больших дистанций.

Если у тебя есть ценности, то они есть в течение всей жизни. Можно много о чем пафосно говорить, но у тебя самое ценное, что дал Бог – семья и Родина. Почему так Бог дал, что ты здесь родился, а не в Канаде или Гваделупе.

О посещении госпиталя

В начале посещал госпиталь. Я пытался объяснить, чтобы они не ехали протезироваться заграницу. Чтобы собирали деньги на второй, а не первый протез. Первый крутой протез ничего не даст. Он на месяц полтора и надо будет его менять. Для примера, нога в начале сильно худеет, поэтому надо будет менять. Я старался показать на своем примере все о протезах. Мне не хватало этого, когда он появился у меня. Мог рассказать то, что они не знали и хотел отвлечь.

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Мы никогда не говорили о войне, боях. Мне было интересно, но понимал, что им не хочется об этом говорить. Я до сих пор с некоторыми общаюсь, перепиываюсь. Говорим о спорте, протезах. Каждый должен заниматься своей работой. Могу передать свой опыт, а что еще им надо? "Напрягает", когда спрашивают, ты им слова говорил. А что я могу им сказать?! Они молодцы, подняли свою задницу и пошли защищать государство. Да, они не профессионалы и большинство травм из-за этого. В последнее время не хожу. Есть друзья, которые занимаются реабилитацией.

О первой медали

В жизни все идет так, как должно быть. Она дала стимул еще больше работать. Я довольно быстро взлетел. Имел неплохие физические данные. Мне не успели вставить палки в колеса, а я уже был на вершине. Меня подпускали, чтобы я был спарринг-партнером для других, а я их побеждал.

О Паралимпиаде

Если бы не было такого неудачного Лондона, то в Рио так хорошо бы не выступил. В 2012 году я заслуживал на 8 место, и я его получил. Надеялся на прыжок, авось и буду выскочкой. В Рио ехал с огромным проблемами и не рассчитывал на победу. Я три месяца фехтовал левой, потому что правой не мог. То, что не прекращал тренировки из-за травмы руки, дало возможность быть в форме. И на Олимпиаде все совпало, я был в хорошем психологическом состоянии и спокойно воспринимал ситуацию. Если бы не выиграл, то не разочаровался бы. И этот покой помог. Бог был на моей стороне.

В Токио отбор стартовал. Я сейчас где-то на 5-8 месте. Это не лучшие варианты. Я трезво оцениваю свои силы. Пока дальше проходит реабилитация. Следующие пол года направлены на повышение физической формы. Конечно, хочу поехать в Токио.

О заработках в фехтовании

Если ты топ мирового уровня, то теоретически можешь жить. Не скажу, что что-то там откладывать, но жить точно. Если ты живешь с мамой и папой, то даже будет возможность откладывать. У меня была возможность откладывать на свадьбу, пока жил с родителями. За средства, которые мы получили со свадьбы, купили авто. Квартиру мне помог купить город. Они выделили 650 тысяч гривен. Из них немного "съели" налоги. Также доложил деньги с победы на Паралимпиаде и купил квартиру. На данный момент медленно-медленно делаю ремонт.

Все, что сейчас имею, это заработную плату около 10 тысяч гривен. Это сумма со всеми доплатами. Призовые у нас за Чемпионат мира и Чемпионат Европы. Международные комитеты ничего не платят, только "качают" деньги с государства за наши выступления. Вот я, например, выиграл Чемпионат Европы 2016 года, получил 7 тысяч гривен. Это были смешные деньги. Сейчас пересмотрели призовые. Теперь дадут 25 тысяч гривен за Европу и 50 тысяч – Чемпионат мира. Самая большая возможность – это победа на Паралимпийских играх.

Также в прошлом году город дал нам по 10 тысяч гривен. Это была единовременная помощь. Область после Паралимпиады выделила более 100 тысяч гривен. Но там тоже много "съели" налоги.

В скором времени читайте на Спорт24 вторую часть интервью с Андреем Демчуком о ФК "Карпаты", Криштиано Роналду, работу журналистом, экстриме и мотивации.

Публикация подготовлена при содействии ОО "Образовательный центр по правам человека во Львове"