НЕПОБЕДИМЫЕ. Антон Дацко: Пошел заниматься для здоровья, а стал паралимпийским чемпионом

В 16 лет из-за несчастного случая Антон Дацко травмировал позвоночник и с тех пор прикован к коляске. Но он не сдался и преодолевая преграды с улыбкой на лице стал победителем Паралимпиады в Рио 2016 по фехтованию на сабле в категории В, а за четыре года до этого в Лондоне завоевал серебряную награду в фехтовании на рапире.

У всех нас есть суперсила.

У меня есть ощущение, что у нас есть неограниченные возможности.

И вопрос в том, насколько каждый готов раскрыть их и насколько далеко готов идти,

чтобы стать сильнее

Антон Дацко – мастер спорта международного класса, многократный призер и победитель чемпионатов Европы и мира. В первой части интервью он рассказал о травме, мечтах детства, поддержке, встрече с участниками АТО, переезде во Львов, влиянии Андрея Демчука и особенности Паралимпиады.

Также об Антоне Дацко читайте в спецпроекте 24 канала "Паралимпийцы. Феномен Духа"

О травме

Травма – это обстоятельства, это то, что уже произошло, и это то, что вы не можете изменить. Это то, что ты должен проанализировать и сделать правильные выводы. Поэтому если у нас есть такие сложные жизненные обстоятельства, нам надо думать и делать правильные выводы. Ничто в жизни не происходит просто так и каждое событие имеет свою причину.

Для меня травма стала большим вызовом, который мог стать причиной моего "упадка". Но я радуюсь, что могу быть хорошим примером для других. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя опускать руки. Пока ты дышишь, можно найти выход из любой ситуации. Все равно каждый человек учится на своем опыте, но когда он видит хороший пример, он учится хорошему.

О мечте детства

Время не стоит на месте, все бежит, меняется. Я также всегда стараюсь совершенствоваться, пусть и понемногу, не спеша. Единственное, чему, пожалуй, не изменяю – это духовным принципам. В детстве была одна книга, которая была для меня эталоном – это Библия.

Когда учился в старших классах, нам дали задание нарисовать, кем мы хотим стать, когда вырастем. Тогда я представлял себя архитектором, который проектирует что-то грандиозное. А когда заканчивал школу и надо было выбирать профессию, то хотел стать менеджером по туризму, учиться в Каменец-Подольском техникуме. Они как раз прислали заявку в управление труда и социальной защиты населения, что принимают абитуриентов на коляске. Оказалось, что это не совсем правда, просто хотели себя прорекламировать. Добраться туда не очень легко, поэтому от этой идеи пришлось отказаться.

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Хотел позже поступать во Львовский институт менеджмента, который также оказался недоступен. Мама порекомендовала поступать на мастера по шитью в Самборское училище-интернат. Профессия востребована, говорила, что "всегда буду при копейке". Хотя заведение было не адаптировано для людей на коляске, как и большинство учебных заведений, дело решило то, что мама туда поехала и обо всем договорилась.

Мне очень повезло, что после травмы прошел курс реабилитации. Юра Пономаренко, мой педагог, всегда говорил: не сиди дома, будь с людьми, продолжай жить обычной жизнью. Также мне очень понравились рекреационные игры во Львове, где можно было попробовать различные виды спорта. В Самборе получил определенные знания, навыки. У нас был учитель физкультуры, который тренировал профессиональных спортсменов по тяжелой атлетике, там и я занимался, таская "железо". Занимался тем, чем мог заниматься. И так случилось, что спорт стал профессией и мечтой. Пошел заниматься для здоровья, а стал паралимпийским чемпионом.

О семье

У меня традиционная семья: папа, мама, старшая сестра, я и младший брат. У отца была хорошая работа, мама воспитывала нас. Что еще нужно для счастья?

От мамы научился, что не надо ругаться и жаловаться на жизнь, потому что это не дает никакого положительного результата. От папы, что алкоголь и табак – это большое зло.

Папа умер в 2007 году, это трагическая история. Он много работал, выпивал, много курил, дома ничего не мог делать, потому что даже на работе чувствовал себя счастливее. "Заработал" в одной из командировок, где-то в болотах Беларуси, туберкулез. В силу такого способа жизни, плохого питания, плохих привычек не смог преодолеть болезнь.

Сестра старше на 2 года, живет сейчас в Днепропетровской области, у неет муж, две дочери: 7 и 8 лет.

Брат младше на шесть лет, женился год назад. Но вместо крутой семьи и жены, которая будет решать все его проблемы, получил целый мешок проблем. Вернулся домой голый-босый. Машину, которую я купил, чтобы он занимался своим делом, умудрился разбить. Надя, так зовут жену, в конце убедила разбитую машину продать, а деньги, конечно, забрала. Самое интересное, когда у него уже ничего не осталось, что она могла бы забрать, расставаться не согласилась через ЗАГС по обоюдному согласию, только через суд. Наверное, так надо мучить жертву до последнего. Вопрос, для чего было заключать брак в церкви перед Богом? Давать клятву верности? Неужели церковь для людей – это средство нажиться на ближнем? Для меня эта ситуация непонятна…

Я в первую очередь обратился с братом к священнику и говорю: "Такая ситуация, повлияйте как-то, это ваша прихожанка". "А что я могу сделать, послушал вас, вы правы, послушать ее – они правы, а я их в церкви не вижу". Когда жениться, то ты приходишь в церковь и вас венчают, а когда есть проблема, то решайте ее сами... Деньги уже заплачены, дальше крутитесь как знаете, так получается. Второй священник сказал: "Ой, да это такая ситуация, которую ты скорее можешь решить через суд".

То, что церковь никак не хочет в это вмешиваться, то это для меня стало переломным периодом. Я всегда был нейтрален к церкви и никогда не критиковал. Вроде бы она дает что-то хорошее, но дальше каких-то деклараций дело не идет. Так же, как политики дают обещания, но дальше обещаний дело не идет. Для меня церковь – это сообщество людей, которые живут одним духом, которые друг друга поддерживают. А когда церковь не может поддержать в сложной ситуации, то вопрос в том, нужна ли вообще такая структура?

О советах заниматься спортом

Юра Пономаренко, мой реабилитолог, мне как-то сказал, что лучшая реабилитация – это занятия спортом. И участвуя в рекреационных играх и лагере активной реабилитации, которые проводила Львовская общественная организация "Стимул", я попробовал себя в некоторых видах. И мне это очень понравилось. Поэтому искал возможность заниматься спортом регулярно.

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В 2003 году была восстановлена Буская ассоциация инвалидов, а ее председателем стал Владимир Хоменко (чемпион Европы по стрельбе из лука 2001 г). Когда Володя предложил поехать в сентябре на Спартакиаду в Родатичи, я, конечно же, согласился. Соревнования были на очень плохом уровне, такое впечатление, что люди собрались "погульбанить", а заодно и провести какие-то старты. На торжественном открытии присутствовали представители власти и паралимпийцы, состоялся торжественный парад. Этой части программы уделили максимальное внимание, совок, что тут скажешь. В этот день меня и заметил тренер по фехтованию Андрей Колесников, который предложил мне заниматься фехтованием на колясках. Помню, мы сразу договорились о времени и месте тренировки. Этот спорт мне сразу понравился, ни секунды не жалею, что попал на фехтование.

Об "эффекте плацебо"

Это был толчок, когда тебе человек говорит: "Будешь этим заниматься, будет положительный результат". Во-вторых, другого выхода не было. После травмы определенный период пролежал на кровати, после чего понял, что надо вставать, надо двигаться. Это был и "эффект плацебо". Но когда тебе говорят тезис, который имеет под собой основу и дает результат, то это гораздо лучше выполнять.

Об отношении детей к себе

Я мало обращаю внимание на чужое мнение, особенно как люди на меня смотрят. Понимаю, что немного выделяюсь на коляске. Но в целом после травмы мое отношение к жизни и окружающим не очень поменялось. Поэтому думаю, что и другие должны меня воспринимать как обычного человека.

У меня не было никаких насмешек, наоборот, все ученики старались мне помочь. Самая большая проблема – это когда человек сам испытывает дискомфорт. Некоторые из моих знакомых после травмы не смогли психологически адаптироваться. Они просто замыкаются в себе, редко когда выходят на улицу и постоянно нуждаются в посторонней помощи. Лично для меня слово "инвалид" является простым словом, которое не несет никакого негативного подтекста.

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О занятиях дзюдо и волейболом в школе

Я был спокойным ребенком, послушным, даже слишком. Одним словом – флегматик. Поэтому часто не успевал за развитием событий. С детства любил движение: ездить на велосипеде, гулять, бегать. К сожалению, это делал очень нерегулярно. У меня даже развился сколиоз и приходилось заниматься лечебной физкультурой в Буской больнице. Пробовал заниматься футболом, волейболом и дзюдо, но как-то не складывалось... Жалею, что в детстве не нашлось подходящей для меня секции. Возможно, тогда бы все сложилось иначе.

О поддержке

Поддержка в жизни очень важна. Когда есть люди, которые интересуются твоими достижениями и ставят тебя в пример – это важно, это вдохновляет на дальнейшую работу. Для меня очень важно, когда подходят и говорят: "Я болею за тебя, ты для меня пример". Это также очень мотивирует заниматься спортом и показывает, что я иду правильным путем.

Мама с самого начала скептически относилась к спорту, говорила – "этим на хлеб не заработаешь". И она всегда мне помогала в нужную минуту, старалась, чтобы мне всего хватало. Также мне много помогли и папа, и сестра, и младший брат.

Без помощи родных, тренеров, да и просто прохожих мне сложно было бы тренироваться. Ведь сначала я добирался на тренировку из Буска во Львов на общественном транспорте. Это более 50 км. Спасало то, что после окончания училища в 2003 году мне неожиданно предложили работу на Львовском швейном предприятии "Силуэт", и предоставили общежитие. Зарабатывал я немного, но имел возможность тренироваться. Также меня порой подвозил на машине товарищ по команде Степан Ханик.

О получении травмы и чувствительности ног

Помню, когда пришел в себя под орехом, то уже не чувствовал ног. Все было как в тумане. Травмы были серьезные: сотрясение мозга, сломанные ребра, пробитое легкое и травма позвоночника. На следующий день меня перевезли во Львов в больницу. Несколько дней готовили к операции, старались остановить кровотечение. Оперировал прекрасный нейрохирург Владимир Дьяков. Очень быстро, уже через два месяца я вернулся домой и продолжил учебу в школе. Скоро уже будет 20 лет, когда это произошло…

Хотя чувствительность в ногах так и не восстановилась, я все еще надеюсь на улучшение, на чудо, если хотите. И продолжаю заниматься спортом, который, кстати, только меня укрепляет! Не курю, почти не употребляю алкоголя, таблетки принимаю только по крайней необходимости, больше по принуждению. А два года назад решил полностью пересмотреть свое питание. Стараюсь есть цельную необработанную пищу: фрукты, овощи, злаки, бобовые. Чувствую себя очень хорошо, поэтому надеюсь на новые профессиональные вершины.

Об упорстве

Я бы в любом случае занимался спортом, добирался бы общественным транспортом или как-то еще. Просто все условия сложились для того, чтобы я занимался спортом. Когда ты что-то хочешь делать, всегда найдутся люди, условия, возможности, чтобы достичь результата. С 2000 года я, наверное, искал секцию для того, чтобы заниматься спортом регулярно, а не два раза в год. Тогда существовала организация "Стимул". Это организация реабилитологов, которые проводят рекреационные игры. И это было первым, что меня мотивировало заниматься спортом каждый день. Потому что я понимал, что это в первую очередь нужно для моего здоровья.

О влиянии Андрея Демчука

Андрей оказал чрезвычайно большое влияние на мою жизнь и мою карьеру. Я был чуть ли не единственным спортсменом в сборной, который говорил на украинском языке. Так получается, что даже мой тренер, Андрей Колесников, общается на русском языке. Также у нас немного разные взгляды на жизнь. И когда пришел Андрей Демчук, это был словно глоток свежего воздуха.

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Хотя каждый из нас индивидуальность, но мы много времени проводили вместе, обсуждали различные темы и просто гуляли по городу. Тренировки стали продуктивнее, появилась здоровая конкуренция. Результат не заставил себя долго ждать. В 2009 году Андрей Демчук стал чемпионом Европы, а через два года я выиграл свой первый Чемпионат мира. Он очень много мне помог.

О сабле, рапире и шпаге

С 2003 года тренировался на шпаге и рапире. До 2007 года. В 2006 году я выступал на Чемпионате мира в Турине на шпаге и рапире. Нравилось мне все и в шпаге, и в рапире. Каждый вид оружия имеет свои особенности, которые чем-то увлекательны.

В 2007 году у нас была достаточно жесткая конкуренция, связанная с тем, что на Паралимпийские игры от одной страны в одном виде оружия может попасть лишь два участника. Тогда было три спортсмена В категории. И чтобы не создавать лишней конкуренции в пределах страны, я перешел со шпаги на рапиру. И мы все трое попадали на Паралимпийские игры. Поскольку мой основной тренер Андрей Витальевич рапирист, поэтому как-то было по-глупому переходить из рапиры. Каждый вид оружия похож, но есть определенные особенности, которые могут сыграть решающую роль. Поэтому рапиру я однозначно оставил и поменял шпагу.

А уже в 2016 году, когда у нас изменились правила (поменялась дистанция на сабли), немножко поменялась стратегия ведения боя. Я решил, что настал момент, когда надо переходить с сабли на шпагу. И еще один немаловажный момент. Как-то так сложилось в моей спортивной карьере, что я чего-то добиваюсь и мне становится не то что неинтересно, но надо что-то менять. Серебро было в рапире, золото было в сабле, поэтому надо что-то и в шпаге также достичь. Поэтому это является хороше ймотивацией, чтобы продолжать тренироваться. И также на Паралимпийских играх хорошо выступить в шпаге.

О ключевом соревновании

Чемпионат Европы в 2005 году был определяющим потому, что по ходу соревнований я приехал и, выступая в групповом турнире, думал: "Что я здесь делаю?". Я выиграл у более-менее таких равных соперников, но двум более слабым соперникам проиграл. И думал, что занимаюсь только два года, и еще не готов к таким соревнованиям. А это Чемпионат Европы, это ответственность, это уже уровень. И когда ты попадаешь на такие соревнования, ты очень сильно волнуешься.

Когда я выступал, выходил на бой, я успел успокоиться, составить себе план. Ведь так сложилось, что и я уже здесь, то надо что-то делать, надо бороться. В конечном итоге я выиграл поединок за выход в четверку и это дало очень большую мотивацию. Это заставило меня дальше работать, и стало определяющим в том, что я стал профессиональным спортсменом.

Об особенности Паралимпиад

Пекин – это была моя первая Паралимпиада и, конечно, очень большая мотивация. Паралимпийские игры сами по себе являются другими соревнованиями, чем все остальные, в которых я принимал участие. Это внимание прессы, общества, болельщиков. На самом деле, когда тебя поддерживают близкие, знакомые – это очень сильно мотивирует заниматься своим делом. И Паралимпийские игры дают тебе такую возможность. То, что я поехал на Паралимпийские игры в Пекин, дало мне возможность почувствовать эту атмосферу. И это дало мне толчок заниматься и на следующих Паралимпийских играх получить серебро.

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Лондон – это была другая Паралимпиада. Я уже стал призером, и это уже другой статус, материальные ресурсы. Я стал лучше тренироваться, у меня было больше возможностей ездить на тренировки, я уже меньше экономил на бензине. Мы могли купить лучший инвентарь, и, соответственно, лучше подготовиться. И уже в Лондоне я поставил себе цель – готовиться каждый день. И это дало свои результаты.

В Рио я стал паралимпийским чемпионом. И это совсем другой опыт. То, к чему ты шел столько лет. Но я думаю, что это не вершина. Еще есть к чему стремиться. Ведь на сабле я мог выиграть, а мог и проиграть. Год после Паралимпийский игр, даже больше, я на сабле не получал никаких наград. И поэтому возникло решение, что надо что-то менять. Поэтому сейчас я тренируюсь на рапире и шпаге, и есть уже определенные сдвиги. Понимаю, что могу больше. Есть такие ощущения, что нужно приложить еще немного усилий и я стану еще на голову сильнее, чем есть сейчас.

О завершении карьеры

Есть видение того, что спорт – это жизнь. Если я сейчас перестану заниматься спортом, то не представляю чем буду заниматься. Я занимаюсь спортом, и это дает мне здоровье. Если перестану заниматься спортом, то не буду иметь того здоровья. Для меня спорт – это здоровье. Не соглашусь с тем, что спорт – это потеря. Вопросом является профессионализм. Мне психологически трудно себя заставить работать так, чтобы я работал на "износ". Что бы я не делал, есть какой-то инстинкт самосохранения. Я могу работать целыми днями, но все равно не наступит момент, что я получу какую-то травму. Это как-то нелогично. Если ты получаешь травму, значит ты что-то делаешь неправильно.

Я не исключаю, что буду работать тренером. После окончания карьеры у меня есть несколько вариантов развития: это общественная деятельность, благотворительный фонд "Сердце Льва", это тренерская карьера и также можно в сфере туризма чем-то заниматься. Поэтому сейчас есть мечты, но ставлю себе краткосрочные цели. У меня есть почти 100% шансы попасть на Паралимпийские игры. Поэтому спорт и Паралимпийские игры – это пока моя основная форма заработка. Поэтому я максимум усилий сейчас прилагаю, чтобы достичь наилучшего результата в спорте.

О встрече с участниками АТО

Ко мне обратилась Марьяна Городинская. Цель была такая: прийти и людям, которые попали в такую "мясорубку" и получили серьезные травмы позвоночника, рассказать как с этим жить. Мы были вместе с Андреем Демчуком. Он рассказывал среди бойцов с ампутацией, а я среди тех, у кого была травма спины. Хотели рассказать людям, что жизнь на этом не заканчивается. Собственным примером показать, что, несмотря на то, что ты в коляске, можно жить полноценной жизнью и не стоит опускать руки. Надо дальше продолжать заниматься спортом. Можно работать, дальше вести активный образ жизни.

О переезде во Львов

Квартиру купил со скидкой два года назад. Тогда ее еще строили. Построили, подключали коммуникации, прошлой весной начал делать ремонт и к зиме квартира уже была готова. Начал помаленьку переезжать. Мама, когда хочет приехать ко мне во Львов, для нее мои двери всегда открыты. К сожалению, не могу забрать с собой собаку. Топик очень шустрый и независимый, я бы за ним не усмотрел во Львове.

Еще в Буск приезжаю на выходные. Сейчас начались активные тренировки во Львове, и решил, что нельзя распыляться, надо делать акцент на тренировках в одной точке, в одной локации. Во Львове у нас хороший зал, отремонтированный благодаря городскому совету (он полностью доступен) и Андрею Демчуку. Также мне предложили хорошие условия в зале Министерства обороны, где со мной работает тренер Сергей Колосов по Инваспорту.

Через несколько дней читайте на сайте Спорт 24 вторую часть интервью с Антоном Дацко.

Публикация подготовлена при содействии ОО "Образовательный центр по правам человека во Львове". Общались Станислав Безушко и Кристина Кобак