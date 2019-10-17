Непобедимые лидеры Суперлиги "Прометей" и "Химик" сыграют между собой: анонс матчей

С 17 по 20 октября в Суперлиге Париматч состоятся очередные матчи регулярной части сезона. Всего за эти дни команды проведут семь матчей, каждый из которых по-своему интересен болельщикам.

Новичок дивизиона и лидер турнирной таблицы "Прометей" будет дома принимать действующего чемпиона Украины "Химик". Это единственные команды, которые пока выступают без поражений. "Химик" отстает от "Прометея", но имеет один матч в запасе.

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Сложно сказать, кому удастся продолжить победную серию. Особенно если учесть, что лидер Суперлиги Париматч из-за травмы потерял ведущего защитника Рэнди Калпеппера. Американский легионер получил травму в игре с "Днепром" и выбыл минимум на месяц. В четырех матчах сезона Рэнди набирал в среднем 19,5 очка.

У "Химика" же в строю Айзей Уильямс и Аверейл Югба, которые вошли в символическую пятерку недели Суперлиги Париматч. А Аверейл вообще стал MVP тура. Добавим, что потом "Химик" ожидает еще и игра с "Запорожьем", который дома очень неуступчивый.

Остался без ключевого игрока и "Днепр". После обследования пришлось лечь под скальпель хирургов центровому Кирилл Натяжку, которого беспокоило колено. Операция прошла успешно, но теперь его ждет период реабилитации. Без него команде предстоит сыграть на выезде с "Николаевом", который пока набрал меньше всего очков.

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Также стоит выделить встречу "Черкасских обезьян" и "Киев-Баскет". Команды соседствуют в турнирной таблице, и победа позволит вырваться киевлянам вперед. "Киев-Баскет" перед стартом сезона получил множество авансов и считается одним из претендентов на чемпионство. Хотя, "Черкасские Мавпы" в прошлом году сами принимали этот титул и будут не против его вернуть. Вся борьба еще впереди.