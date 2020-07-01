Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артема Далакян потерял шанс объединить чемпионские титулы. Обладатель титула WBC Хулио Сезар Родригес нашел другого соперника.

Хулио Сезар Родригес следующий бой официально проведет против Маквильясма Арройо. О поединке объявила промоутерская компания Matchroom Boxing.

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Этот бой станет главным событием боксерского шоу, которое состоится 15 августа в Тулси (штат Оклахома, США).

Далакян мог объединить титулы

Недавно сообщалось, что Мартинес проведет объединительный бой против чемпиона WBA в легчайшем весе Артёма Далакяна.

Впоследствии промоутерская компания Union Boxing Promotions, с которой сотрудничает Далакян, опровергла информацию об объединительном бое Далакяном.

После этого Сезар Родригес заявил, что готовится к поединку с Далакяном. Он утверждал, что дата встречи обсуждается.