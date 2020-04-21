Непобедимый американец извинился за расистское оскорбление в сторону Ломаченко

Американский боксер Девин Хейни извинился за свое скандальное заявление о чемпионе мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе украинце Василие Ломаченко.

Несколько дней назад афроамериканец заявил, что "никогда не проигрывает белому парню". После таких слов боксера обвинили в расизме.

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Последние пару дней у меня было много времени спокойно посидеть и подумать о разных вещах. Я искренне сожалею о том, что использовал слова, которые бросили тень не только на меня, но и на всех моих болельщиков, друзей и единомышленников.

Это был ценный урок. Поверьте, я его усвоил. И теперь мне придется показать всем, каким же человеком я являюсь. И, конечно же, я продолжу свой путь к величию – в ринге и за его пределами,

– отметил Хейни.

Из-за травмы Девин был вынужден освободить титул и не смог провести защиту пояса в бою с Хавьером Фортуной. Из-за пандемии COVID-19 американец может успеть восстановиться к титульному бою.

В свою очередь, Ломаченко готовится к поединку с другим американцем Теофимо Лопесом. Из-за пандемии бой был отложен на неопределенный срок.

Что известно о Девине ХейниХейни начал профессиональную карьеру в 16 лет и до 21 года успел получить 24 победы, 15 из которых – досрочно. В рейтинге boxrec.com американец занимает пятое место в рейтинге боксеров легкого веса в мире.

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