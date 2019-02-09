Непобедимый американский боксер обвинил Василия Ломаченко в коррупции

Американский боксер Теофимо Лопес (12-0, 10 КО) обвинил в коррупции украинца Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

По мнению американца, который считается одним из возможных соперников чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко, украинскому боксеру незаслуженно приписывают много заслуг. Об этом рассказывает VRinge.

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Американский боксер Теофимо Лопес, который в любительской карьере провел 170 боев и потерпел всего 20 поражений, рассказал, что не боится боя с Ломаченко, который в свою очередь из 397 боев проиграл только один.

Многие хотят увидеть мой бой с Ломаченко. Я никого не боюсь и не вижу в этом ничего особенного. Смешно, что вы считаете украинца лучшим в мире только по той причине, что он движется не так, как другие боксеры. Вы приписываете ему слишком много заслуг. А то, что он выиграл две Олимпиады, я не учитываю – в любительском боксе все коррумпировано,

– заявил 21-летний Лопес.

Сообщается, что бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом скорее всего состоится в 2020 году.

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Спорт 24 сообщал, что чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми (28-2, 25 КО) не сможет провести бой с чемпионом WBO и WBA Василием Ломаченко в апреле.

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