Непобедимый боксер Флойд Мейвезер потренировался с сыном: видео

Американский боксер Флойд Мейвезер постоянно тренируется, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. На этот раз Флойд тренировал своего сына.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях научил сына выбрасывать джеб. Этим видео с тренировки боксер поделился в своем инстаграме.

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Учу своего сына основам. Продолжаем хорошие тренировки. Горжусь,

– написал боксер.

Никогда не претендовал быть идеальным, но я хочу быть лучшим отцом.

– мотивационно подписал Флойд.

Флойд Мейвезер не только занимается с сыном, но и сам активно тренируется. Американец показал свою работу на мешке.

Держу оружие заряженным,

– написал Флойд в инстаграме.

Флойд Мейвезер планировал вернуться в профессиональный бокс в 2020 году, но восстановление карьеры Мейвезера остановили последние трагические события в жизни боксера.

9 марта во собственной машине нашли мертвой мать троих детей Флойда Мейвезера. Причина смерти 40-летней женщины пока не разглашается, однако полиция считает, что это не убийство.

троих детей Флойда Мейвезера. Причина смерти 40-летней женщины пока не разглашается, однако полиция считает, что это не убийство. После этой трагедии у Флойда умер дядя Роджер Мейвезер, который тренировал своего племянника в течение основной части его карьеры. Точную причину смерти Роджера и место, где он был найден, пока не сообщается.

В 2020 году в планах у 43-летнего Мейвезера провести два боя – один в рамках сотрудничества с UFC, а второй – против известного Хулио Сезара Чавеса-младшего.

За свою карьеру Мейвезер провел 50 боев, в которых одержал 50 побед.

Он провел последний бой 31 декабря 2019 года. В выставочном поединке Флойд легко победил японского кикбоксера Тенсина Нацукаву.

Добавим, что недавно украинец Василий Ломаченко заявил, что не против провести бой с американцем.

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