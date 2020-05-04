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Непобедимый боксер Шелестюк показал зажигательный танец с сексуальной женой: видео

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Тарас Шелестюк с женой Алиной
Тарас Шелестюк с женой Алиной / Instagram

34-летний украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) записал зажигательный танец для сервиса TikTok. В этом ему помогла красавица-жена Алина.

Ролик спортсмен опубликовал в Instagram, пишет 24 канал.

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На видео видно, как боксер и его избранница исполнили зажигательный танец под известную песню Макарена.

Что известно про Тараса Шелестюка?

34-летний Шелестюк, выступает в первой средней весовой категории (до 69,85 кг).

В 2012 году он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх, после чего переехал в США. За свою профессиональную карьеру украинец провел 18 боев, в которых одержал 18 побед (10 – нокаутом).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: TikTok Новости Спорта Спорт Бокс
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