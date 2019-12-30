24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Непобедимый Дэвис уверен, что Ломаченко хочет драться с ним

18 Читати новину українською
Джервонта Дэвис / twitter.com/bet365_aus

Джервонта Дэвис, который 29 декабря выиграл свой 23-й подряд поединок, уверен, что Василий Ломаченко хочет встретиться с ним. Дэвис успешно дебютировал в легком дивизионе, победив нокаутом Юриоркиса Гамбоа.

В комментарии BoxingScene Дэвис заявил, что 31-летний Ломаченко стремится за короткий промежуток времени провести много поединков.

Смотрите также: Потенциальный соперник Ломаченко нокаутировал Гамбоа и завоевал регулярный титул WBA: видео

Я думаю, сейчас похоже, что люди будут избегать боев со мной. Я не пытаюсь быть дерзким, – но, знаете, они зарабатывают много денег. Это большой риск, но также, это большая оплата труда, потому многие люди хотят платить. Как и Ломаченко в конце своей карьеры, я считаю, так – ну, не в конце карьеры, он в возрасте, поэтому за короткий промежуток времени пытается провести крупнейшие поединки. У каждого свой путь. Мой тянется немного дольше, чем его, поэтому мы подождем,
– заявил Дэвис.

Что известно о противостоянии Ломаченко – Дэвис?

В конце 2018 года Ломаченко, говоря о своих планах, заявил, что его интересует бой с непобедимым американцем Джервонтой Дэвисом.

Причиной интереса украинца стали резкие заявления Дэвиса. Василий даже сказал, что готов драться с американцем бесплатно.

Читайте также: Ломаченко попал в пятерку лучших боксеров мира по четырем версиям

Дэвис же пригрозил Ломаченко, что в случае их встречи на ринге он отправит Василия на пенсию. Также Джервонта пригрозил украинцу ударом, как у Деонтея Уайлдера.

Впрочем, следующий бой Ломаченко точно не будет против Дэвиса. В апреле-мае 2020 года Василий должен встретиться с Теофимо Лопесом.

Ломаченко, владеющий титулами WBA, WBO и WBC, стремится стать абсолютным чемпионом. Для этого ему нужно получить титул IBF, которым владеет Лопес.

Новый год 2020: как украсить комнату в доме к праздникам и не потратить лишнее
сегодня
5569
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:31 Олег Блохин 44 года назад выиграл "Золотой мяч": как это было
Юрій Семенюк 80
сегодня 11:41 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 391
сегодня 14:00 Возвращение Кличко: WBN назвал идеального соперника для украинца
Юрій Семенюк 427
сегодня 09:10 Россия проиграла США на чемпионате мира по хоккею, пропустив две шайбы за 6 секунд: видео
Юрій Семенюк 260
29 декабря 16:16 Роналду сыграл в футбол с известным мальчиком без ног из Казахстана – видео
Вісент Луїс 72
Новости
Больше новостей
Залиште відгук