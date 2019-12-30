Непобедимый Дэвис уверен, что Ломаченко хочет драться с ним

Джервонта Дэвис, который 29 декабря выиграл свой 23-й подряд поединок, уверен, что Василий Ломаченко хочет встретиться с ним. Дэвис успешно дебютировал в легком дивизионе, победив нокаутом Юриоркиса Гамбоа.

В комментарии BoxingScene Дэвис заявил, что 31-летний Ломаченко стремится за короткий промежуток времени провести много поединков.

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Я думаю, сейчас похоже, что люди будут избегать боев со мной. Я не пытаюсь быть дерзким, – но, знаете, они зарабатывают много денег. Это большой риск, но также, это большая оплата труда, потому многие люди хотят платить. Как и Ломаченко в конце своей карьеры, я считаю, так – ну, не в конце карьеры, он в возрасте, поэтому за короткий промежуток времени пытается провести крупнейшие поединки. У каждого свой путь. Мой тянется немного дольше, чем его, поэтому мы подождем,

– заявил Дэвис.

Что известно о противостоянии Ломаченко – Дэвис?

В конце 2018 года Ломаченко, говоря о своих планах, заявил, что его интересует бой с непобедимым американцем Джервонтой Дэвисом.

Причиной интереса украинца стали резкие заявления Дэвиса. Василий даже сказал, что готов драться с американцем бесплатно.

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Дэвис же пригрозил Ломаченко, что в случае их встречи на ринге он отправит Василия на пенсию. Также Джервонта пригрозил украинцу ударом, как у Деонтея Уайлдера.

Впрочем, следующий бой Ломаченко точно не будет против Дэвиса. В апреле-мае 2020 года Василий должен встретиться с Теофимо Лопесом.

Ломаченко, владеющий титулами WBA, WBO и WBC, стремится стать абсолютным чемпионом. Для этого ему нужно получить титул IBF, которым владеет Лопес.