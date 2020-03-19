Непобедимый Флойд Мейвезер не вернется в ринг

Известный американский боксер Флойд Мейвезер планировал вернуться в профессиональный бокс в 2020 году. Однако, последние события в жизни Мейвезера изменили его мнение на противоположное.

Об этом сообщает издание TMZ Sports.

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Возобновление карьеры Мейвезера остановили последние трагические события в жизни боксера. 9 марта в собственной машине нашли мертвой мать троих детей Флойда Мейвезера.

Причина смерти 40-летней женщины пока не разглашается, однако полиция считает, что это не убийство.

После этой трагедии умер дядя Флойда Роджер Мейвезер, который тренировал своего племянника в течение основной части его карьеры. Точную причину смерти Роджера и место, где он был найден пока не сообщается.

В последний раз Мейвезер выходил на ринг в августе 2017 года, когда нокаутировал экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Добавим, ранее Мейвезер очень тяжело перенес смерть своего близкого друга, баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в январе.

Еще одной причиной отказа продолжения карьеры является пандемия коронавируса, которая быстро растет в мире. Изменит ли свое мнение Флойд Мейвезер можно только догадываться.

В 2020 году в планах у 43-летнего Мейвезера было провести два боя – один в рамках сотрудничества с UFC, а второй – против известного Хулио Сезара Чавеса-младшего.

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