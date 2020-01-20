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Непобедимый хорват хочет встретиться с Усиком

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Владимир Кличко и Филип Хргович / klitschko-brothers.com

Хорватский боксер Филип Хргович заявил, что хочет провести бой с Александром Усиком. 27-летний Филип надеется, что в ближайшие два года встретится с украинским боксером.

Филип Хргович убежден, что его пути с Усиком пересекутся и он сможет победить.

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Почему бы нам не выяснить с Усиком, кто сильнее? Считаю, что могу его победить. В любом случае, надеюсь выйти в ринг против Александра – если не в этом году, то в следующем. Уверен, что наши пути с ним пересекутся,
– рассказал Хргович в комментарии klitschko-brothers.

Хорват заявил, что в конце января планирует посетить Киев и не против встретиться с Усиком. "Было бы неплохо посмотреть в глаза Усику и понять, хочет ли он нашего боя", – сказал боксер.

Хргович был спарринг-партнером Владимира Кличко. По словам хорвата, работа в тренировочном лагере Владимира многое ему дала.

"Мечтаю повторить достижение украинца, который доминировал в хэвивейте в течение 10 лет", – резюмировал Филип.

  • Филип Хргович на профессиональном ринге провел 10 боев, одержал 10 побед из них 8 нокаутом.
  • Свой последний поединок Филип провел 7 декабря прошлого года в Саудовской Аравии в андеркарте боя Энди Руис – Энтони Джошуа, где нокаутировал американца Эрика Молина.
  • В рейтинге боксерского портала boxrec.com Филип занимает 14-ю позицию (Усик идет третьим после Энтони Джошуа и Деонтая Уайлдера).
  • В рейтинге IBF Хргович на 8-м месте, в рейтинге WBC – на 10-м, табели о рангах WBO – на 14-й позиции.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Александр Усик Бокс
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