Непобедимый хорват хочет встретиться с Усиком

Хорватский боксер Филип Хргович заявил, что хочет провести бой с Александром Усиком. 27-летний Филип надеется, что в ближайшие два года встретится с украинским боксером.

Филип Хргович убежден, что его пути с Усиком пересекутся и он сможет победить.

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Почему бы нам не выяснить с Усиком, кто сильнее? Считаю, что могу его победить. В любом случае, надеюсь выйти в ринг против Александра – если не в этом году, то в следующем. Уверен, что наши пути с ним пересекутся,

– рассказал Хргович в комментарии klitschko-brothers.

Хорват заявил, что в конце января планирует посетить Киев и не против встретиться с Усиком. "Было бы неплохо посмотреть в глаза Усику и понять, хочет ли он нашего боя", – сказал боксер.

Хргович был спарринг-партнером Владимира Кличко. По словам хорвата, работа в тренировочном лагере Владимира многое ему дала.

"Мечтаю повторить достижение украинца, который доминировал в хэвивейте в течение 10 лет", – резюмировал Филип.