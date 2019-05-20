Непобедимый украинский боксер брутально нокаутировал мексиканца в США: видео
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук одержал очередную победу на профессиональном ринге.
В вечере бокса в Голливуде, США, он победил 40-летнего мексиканца Фредди Эрнандеса (34-11, 22 КО).
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Уроженец Винницы остановил соперника в пятом раунде, отправив того в нокаут.
Для украинца это стала четырнадцатая подряд победа. Все бои Богачук выиграл нокаутом.
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