Непобедимый украинский боксер брутально нокаутировал мексиканца в США: видео

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Сергей Богачук
Сергей Богачук / prosportua.com

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук одержал очередную победу на профессиональном ринге.

В вечере бокса в Голливуде, США, он победил 40-летнего мексиканца Фредди Эрнандеса (34-11, 22 КО).

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Уроженец Винницы остановил соперника в пятом раунде, отправив того в нокаут.

Для украинца это стала четырнадцатая подряд победа. Все бои Богачук выиграл нокаутом.

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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