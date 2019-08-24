Непобедимый украинский боксер уверенно победил россиянина в Америке

В ночь с 23-го на 24 августа в американском Брокен-Арроу состоялся поединок во втором легчайшем весе между украинцем Арнольдом Хегаем (16-0-1, 10 КО) и Владимиром Тихоновым (17-2, 10 КО).

Непобедимый украинец перебоксировал россиянина и победил единогласным решением судей. Все трое судей сошлись во мнении и выставили счет 80:72 в пользу Хегая.

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29-летний петербуржец пару лет назад неудачно дебютировал в США, досрочно проиграв середнячку Джесси Анхелю Эрнандесу. В отличие от Арнольда, после этого Владимир выступал нерегулярно и с большими перерывами.

Отметим, что до этого поединка Хегай занимал 5 место в рейтинге WBO и 7 позицию в рейтинге IBF.

В апреле Арнольд Хегай победил техническим нокаутом представителя Танзании Хайдари Мчаньо (10-6-4, 4 КО) в российском Владимире.

К слову, ранее Хегай был тайским боксером и в этом виде спорта становился чемпионом мира, чемпионом Европы, а также многократным чемпионом Украины.