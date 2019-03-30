Непобедимый украинский боксер уверенно завоевал первый титул в карьере: фото

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Александр Тесленко
Александр Тесленко / Фото из открытых источников

В ночь с 29-го на 30 марта в Торонто украинец Александр Тесленко (16-0, 12 КО) единогласным решением победил бразильца Фабио Мальдонадо (26-2, 25 КО) и завоевал пояс WBA/NABA.

Соперник украинца продержался всю дистанцию, а судьи единогласным решением 98:92, 98:92, 98:92 отдали победу нашему спортсмену.

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Также в этом же шоу свои бои провели еще двое украинцев. Представитель первого полусреднего веса Станислав Скороход (18-2, 15 КО) во втором раунде эффектно нокаутировал мексиканца Хосе Луиса Цунига (16-4-1, 9 КО).

А 20-летний средневес Александр Войтенко (3-0, 2 КО) техническим нокаутом победил Адриана Аренаса (4-8, 0 КО) из Мексики.

За любительскую карьеру Александр Тесленко провел 247 боев, из которых в 224 победил. Свой первый профессиональный бой украинец провел в сентябре 2015-го. В 16 поединках ни разу не проигрывал, а 12 из них завершил нокаутом. При этом на профиринге он выходил исключительно в Канаде и США.

Ранее Спорт 24 сообщал, что украинский боксер Сергей Богачук, который выступает в первом среднем весе, одержал 13 подряд досрочную победу на профессиональном ринге.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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