Непобедимый украинский боксер узнал имя следующего соперника: бой состоится в США

Следующим соперником перспективного украинского средневеса Сергея Богачука (12-0, 12 КО) станет американский боксер Клеотис Пендарвис (21-4-2, 9 КО).

Бой Сергея Богачука с Клеотисом Пендарвисом состоится 24 марта в Голливуде, США, сообщает Boxingnews.

Читайте также: Усик проведет бой в один вечер с другим победителем WBSS

Богачук в рейтинге лучших средневесов мира по версии BoxRec занимает 81 место.

Сергей Богачук в последнем бою отправил в нокаут колумбийца Рональда Монтеса (18-11, 16 КО). Бой завершился на отметке 1 минута 50 секунд, Монтес не смог подняться после первого нокдауна.

Клеотис Пендарвис в июле 2017 года решением судей прошел неизвестного Родольфо Эстебана.

Ранее Спорт 24 сообщал, что бывший доминирующий чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) намекнул на свое возвращение в ринг. И сделал это через соцсети.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram