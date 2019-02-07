Непобедимый украинский боксер узнал имя следующего соперника: бой состоится в США

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Сергей Богачук
Сергей Богачук / Фото из открытых источников

Следующим соперником перспективного украинского средневеса Сергея Богачука (12-0, 12 КО) станет американский боксер Клеотис Пендарвис (21-4-2, 9 КО).

Бой Сергея Богачука с Клеотисом Пендарвисом состоится 24 марта в Голливуде, США, сообщает Boxingnews.

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Богачук в рейтинге лучших средневесов мира по версии BoxRec занимает 81 место.

Сергей Богачук в последнем бою отправил в нокаут колумбийца Рональда Монтеса (18-11, 16 КО). Бой завершился на отметке 1 минута 50 секунд, Монтес не смог подняться после первого нокдауна.

Клеотис Пендарвис в июле 2017 года решением судей прошел неизвестного Родольфо Эстебана.

Ранее Спорт 24 сообщал, что бывший доминирующий чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) намекнул на свое возвращение в ринг. И сделал это через соцсети.

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Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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