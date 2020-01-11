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Непобедимый украинский боксер узнал соперника после годовой паузы

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Тарас Шелестюк / Фото из открытых источников

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 и чемпион мира по боксу среди любителей Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) назвал дату своего возвращения в ринг.

31 января в Шривпорте (США) проведет бой против мексиканца Алехандро Давила (19-1-2, 7 КО).

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Бой Тараса станет вторым главным событием вечера бокса и попадет в трансляцию на кабельном телеканале Showtime.

В марте Тарас Шелестюк победил мексиканца Мартина Мартинеса, выиграв у него по очкам 8-раундовый поединок в Ориндже, Калифорния.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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