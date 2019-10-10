Непобедимый украинский нокаутер Богачук узнал имя соперника в бою за пояс WBC

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Сергей Богачук
Сергей Богачук / Фото Константина Ревуцкого

Определился следующий соперник непобежденного украинца Сергея Богачука (15-0, 15 КО).

В ринг с Богачуком выйдет американец Тайлер Брансон (28-7-2, 25 КО). Бой состоится в Лос-Анджелесе 27 октября.

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Портал BoxRec ставит Брансона на 66-ю позицию в рейтинге лучших боксеров мира в первом среднем весе (Богачук – 90-й).

Американец дебютировал на профи-ринге в 2005 году. Первые 19 боев Брансон выиграл нокаутом в стартовом раунде. После первого поражения в карьере соперник Богачука с 2009-го по 2014 годы провел лишь один бой.

Тайрон Брансон в последний раз выходил на ринг в марте. В активе американца досрочная победа над малоизвестным Джамалом Дэвисом (18-16-1, 7 КО).

Свой крайний бой Сергей провел в июле этого года, нокаутировав мексиканца Фернандо Марину (16-4-3, 12 КО).

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Бокс
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