Непобедимый украинский нокаутер проведет следующий бой в Африке

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Владислав Сиренко
Владислав Сиренко / Фото из открытых источников

Непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (11-0, 10 КО) анонсировал свое возвращение на ринг.

Сиренко поделился видео из тренировочного лагеря на своей Facebook-странице, анонсировав свое возвращение в июне в Южной Африке.

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"Начал подготовку к следующему бою, который пройдет в июне в Южной Африке. Подробности – чуть позже", – написал Владислав Сиренко.

В апреле Владислав Сиренко сделал еще один шаг к элите мирового бокса. На этот раз он завоевал титул German International Haevyweiht.

Противостоял 23-летнему украинцу Владиславу Сиренко 33-летний Леандро Даниэль Робутти. Нокаут случился уже в первом раунде. Оппонент украинца около трех минут не мог встать после окончания боя.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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