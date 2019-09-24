Несенюк жестко раскритиковал Свитолину и Ястремскую за заявку на "Кубок Кремля"

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Николай Несенюк
Николай Несенюк / Фото из открытых источников

Глава департамента киевского "Динамо" по работе со СМИ Николай Несенюк отреагировал на решение украинских теннисисток Элины Свитолиной и Даяны Ястремской выступать на московском "Кубке Кремля".

По словам Несенюка, на турнирах в России выступают лишь второстепенные игроки из стран "друзей Кремля".

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Кроме россиян, выступают лишь второстепенные игроки из стран "друзей Кремля". Италия, Венгрия, Беларусь, Казахстан. И вот в этот список через месяц добавятся две украинки, за которых мы так болеем,
– отметил Несенюк.

Рассуждая о причинах решения спортсменок выступить в Москве, он отметил, что обе теннисистки родом из Одессы, где, по мнению Несенюка, "и близко не пахнет украинским патриотизмом".

Во-вторых, своими успехами они обязаны кому угодно, но только не родной стране. В-третьих, уже много лет живут за пределами Украины – Свитолина в Лондоне, Ястремская в Будапеште. В-четвертых, компания лучших теннисистов и теннисисток планеты весь год путешествуют вместе по миру с турнира на турнир – насквозь интернациональная и живет по своим внутренним правилам. Среди них патриотизм – далеко не приоритет,
– добавил Несенюк.

К слову, турнир серии Premier состоится в Москве с 14 до 20 октября. На данный момент Свитолина имеет лучший рейтинг среди участниц соревнований.

 

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Теги: Новости России Динамо Спорт Теннис Новости Спорта Даяна Ястремская Елина Свитолина
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