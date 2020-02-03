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Несколько команд НБА заинтересованы в обмене Михайлюка: детали

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Святослав Михайлюк / xsport.ua

Баскетболист Святослав Михайлюк может покинуть американский клуб "Детройт". Сразу несколько команд НБА заинтересованы в возможном обмене украинского защитника.

Это отметил аналитик издания ESPN Зак Лоу. По его словам, у "Детройта" нет глубины на фланговых позициях, а Михайлюк, который бросает 43% с периметра, с большим объемом бросков, стал приятным сюрпризом. Поэтому они должны сохранить игрока.

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Кто именно хочет видеть Михайлюка в своем составе, пока неизвестно. Впрочем, у потенциальных клубов есть немного времени для того, чтобы подписать украинца. Уже 6 февраля закрывается окно для обменов игроками.

Стоит отметить, интерес команд к Михайлюку – неслучаен. Украинский защитник в этом сезоне наконец начал регулярно выходить на паркет, набирая в среднем по семь очков за матч. Кроме того, Михайлюк завоевал право сыграть в матче главных талантов NBA в рамках Звездного уикенда Лиги, который состоится 14 февраля в Чикаго.

Момент с участием Михайлюка попал в топ-5 лучших в НБА: видео

 

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3 февраля
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Автор: Марина Васильева
Теги: NBA Святослав Михайлюк Новости Спорта Баскетбол Спорт
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