"Несколько моментов с любимым": звездная легкоатлетка Бех-Романчук показала милое фото с мужем

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Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук
Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук / instagram.com

Украинская легкоатлетка по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук впервые за долгое время засветила фото со своим мужем Михаилом на странице в Инстаграм.

Марину и Михаила можно уверенно назвать звездной парой украинских спортсменов. Так как Михаил Романчук — украинский пловец, чемпион Европы в 2018 году, серебряный призер чемпионата мира в 2017 году. До этого – медалист юношеских олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы по плаванию.

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На фото звездная пара с цветами в аэропорту "Борисполь". Вероятно, муж встречал спортсменку с соревнований "Бриллиантовой лиги".

Несколько моментов с моей любовью,
– подписала фото Марина Бех-Романчук.

бех-романчук
Марина Бех-Романчук и ее муж Михаил Романчук //  instagram.com/marynabekh/

Недавно Марина Бех-Романчук получила серебро на первом этапе "Бриллиантовой лиги" в прыжках в длину. Видео своего прыжка спортсменка также опубликовала в Инстаграм.

Последний раз Марина публиковала студийное фото с мужем еще зимой. Она подписала его: "Ты вдохновляешь меня".

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Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика Марина Бех-Романчук
Источник: 24 канал
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