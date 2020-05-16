Несмотря на пандемию профессиональный спорт постепенно возвращается после карантина: фото, видео

Немало спортсменов уже восстанавливают свои тренировки. 16 мая возобновилась немецкая Бундеслига. Это первый футбольный чемпионат в Европе, который получил разрешение на проведение матчей во время пандемии. Поединки, правда, проходят пока без зрителей. Понемногу оживает и украинский футбол.

К тренировкам возвращаются также отечественные олимпийцы. Подробнее о том, как спортсмены постепенно начинают проводить тренировки и соревнования – читайте в материале 24 канала.

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Футбол в Германии

Чемпионат возобновляется первым среди топ-чемпионатов Европы. В ближайшие 3 дня, именно столько продлится его 26-й тур, внимание всех болельщиков мира будет приковано к Германии. Матчи из соображений безопасности будут проходить при пустых трибунах.

Главные задачи, стоявшие перед нами – это организация санитарно-гигиенических протоколов во время тренировок и самого чемпионата, а также восстановления матчей и телевизионной трансляции,

– пояснил глава немецкой футбольной лиги Кристиан Сейферт.

Тренироваться участники Бундеслиги начали еще в начале апреля. Футболисты и члены их команд регулярно проходили тестирование на COVID-19. Руководство Бундеслиги между тем искало возможность быстрого восстановления матчей, ведь в случае досрочного завершения сезона, чемпионат потерял бы 750 миллионов евро.

Английская Премьер-лига

Еще больше от пандемии страдает английский футбол. Руководство тамошнего чемпионата готовится к убыткам в миллиард фунтов стерлингов. А болельщики пока остаются без футбола. Премьер-лига планирует восстановиться не раньше, чем в июне.

Исполнительный директор английской премьер-лиги Ричард Мастерс отметил, что сейчас главной целью является доиграть до конца, однако руководство должно обсудить все варианты с клубами. Поэтому чемпионат точно не восстановится раньше середины июня.

Спорт в Украине

Украинская Премьер-лига тоже готовится возобновить сезон 30 мая. Наблюдать за матчами болельщики смогут только онлайн. Отечественным клубам осталось сыграть еще 9 туров. Сейчас футболисты активно тренируются.



Тренировка ФК "Металлист" / Фото инстаграм-страница футбольного клуба

На карантине пока остается и украинская олимпийская сборная. Тренируются спортсмены дома, а тренеры следят за всем в онлайне. Впрочем олимпийцы признаются, что такая форма занятий для них – не слишком эффективна.

"Режим нарушился и форма в любом случае потеряется. Моя квартира стала для меня таким тренажерным залом", – рассказала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Однако оптимизма спортсмены не теряют, ведь время на подготовку к Олимпиаде еще есть. Ее из-за пандемии тоже перенесли на 2021 год.

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Уже возобновила тренировки сборная Украины по каратэ. Главный тренер отметил, что за карантин спортсмены потеряли форму и набрали вес.

Мы начали тренировочный процесс с того, что у нас было всегда меньше всего времени – это зал для физической подготовки, атлетический зал и работа на улице,

– отметил главный тренер сборной Украины по каратэ Антон Никулин.

На втором этапе смягчения карантина, который планируется с 22 мая, в Украине позволят проводить спортивные соревнования без зрителей. Пока единственное послабление для спортсменов заключается в том, что им позволили восстановить командные тренировки.



Этапы выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала