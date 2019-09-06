Нет – стыдливости: как решиться пойти в спортивный зал впервые

Хотите похудеть и подтянуть свою фигуру до идеальной, однако никак не можете решиться пойти в тренажерный зал из-за чувства стыдливости? Если вы из тех, кто боится выглядеть глупо или переживает за внешний вид или фигуру, вам могут помочь те советы, которые мы составили для вас.

Самое первое - забудьте о ваших комплексах

Известные plus-size модели не стесняются регулярно занимаются спортом: Тара Линн любит йогу, а Эшли Грэхэм посещает тренажерный зал и прекрасно тренируется в нем.

Поэтому не нужно смотреть по сторонам, сравнивая себя с худыми, хрупкими посетительницами. Ваша главная цель - привести в порядок собственное тело.

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Купите красивую спортивную форму, которая бы приносила вам удовольствие

Изношенная футболка, спортивные штаны с вытянутыми коленями и старые кроссовки – подобная экипировка не придаст вам мотивации. Если вы приобретете не только удобную, но и красивую форму, у вас появится желание надеть и посетить спортивный зал поскорее. Яркие принты, контрастные вставки на одежде помогут скрыть лишнее в вашей фигуре. Для беговой дорожки купите специальные кроссовки, которые амортизируют сухожилия при нагрузках, а для плавания или аквааэробики – стильный закрытый купальник.

Возьмите с собой подругу/друга

Вам будет комфортнее, ведь вместе не так страшно. Можно пообщаться между подходами, и поделиться своими эмоциями от занятия. Так вы забудете о своих комплексах и негативных мыслях.

Не берите сразу большой вес, если вы начинающий.

Если же вы не уверены в своих силах, не советуем прогрессировать в весе сразу же. Если же вы начинающий, тогда у вас еще не наработана техника. Таким образом вы можете нанести себе вред, и про спортивный зал придется забыть еще надолго.

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Выбирайте правильный вид спорта

Сейчас существуют большое количество видов спорта, которые набирают популярность. Но если вы будете бездумно следовать фитнес-трендам, а не заниматься тем видом, который вам нравится, тренировки очень быстро надоедят. Также обязательно в своей тренировке чередуйте силовые упражнения и кардионагрузку, походы на аквааэробику, занимайтесь йогой, тренируйте мышцы спины и ног, регулярно качайте пресс – такой подход обеспечит гармоничное преобразование всего вашего тела.

Не торопите результаты

Не ждите быстрых и мгновенных результатов. Просто получайте удовольствие от процесса. Используйте спорт, как способ усовершенствоваться и набраться энергии.

Не пропускайте тренировки лишь потому, что накопилась усталость на работе. Физическая активность зарядит вас энергией намного лучше, чем отдых перед телевизором или компьютером.

Вознаграждайте себя за замечательную проделанную работу

Конечно, здесь речь идет не о том, чтобы съесть кусочек торта после тренировки. Отдых в бане или сауне, плавание в бассейне позволит быстро вывести из организма вредные вещества. Также такой отдых поможет устранить боль после тренировки. Постепенно вы привыкнете к таким замечательным процедурам, и они станут для вас дополнительной причиной для посещения фитнес-клуба.

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Поэтому советуем не волноваться, ведь каждый был начинающим и когда-то впервые пришел в спортивный зал. Нет ничего зазорного подойти и спросить совета или попросить помощи снять/поставить вес. Главное помните, зачем вы приходите в зал! За мнением/оценкой других людей или для работы над своим телом?

Автор: Назарий Дзюбановский