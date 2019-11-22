Нет расизму: "Шахтер" эффектно поддержал Тайсона перед матчем с ФК "Львов" – фото
На матче 15 тура УПЛ против "Львова" болельщики "Шахтера" провели акцию в поддержку полузащитника Тайсона.
Болельщики одели маски с изображением лица бразильца.
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Также перед матчем состоялась акция "Нет расизму!", организованная с целью повысить осведомленность общественности о проявлениях нетерпимости и дискриминации в футболе. Такая акция пройдет перед всеми матчами 15 тура УПЛ.
Акция перед матчем "Шахтер" – ФК "Львов" / Фото: Скриншот
Тайсон пропускает матч со "Львовом" из-за красной карточки за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо" в ответ якобы на расистское поведение.
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