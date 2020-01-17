Неудачи сборной Украины по биатлону: глава ФБУ анонсировал изменения в женской команде

Глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал неудачные выступления женской сборной Украины в новом сезоне. В спринтерской гонке в Рупольдинге ни одна представительница Украины не попала в топ-20.

По словам Владимира Брынзака, причиной неудач может быть отсутствие единого тренера для всех биатлонисток сборной Украины.

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У нас много центров управления, нет монолита, нет единой команды, тренер не знает, кто как готовится к чемпионату мира, к той или иной гонке... И выставлять команду на эстафету – это очень сложно. И там нет врача, нет массажиста, все порознь,

– цитирует Брынзака Biathlon.com.ua.

Кто тренирует украинских биатлонисток?

Валентина Семеренко – Байда С. И., Шамрай Г. И., Бондаренко В. М.

– Байда С. И., Шамрай Г. И., Бондаренко В. М. Вита Семеренко – Байда С. И., Шамрай Г. И.

– Байда С. И., Шамрай Г. И. Юлия Джима – Урош Велепец

– Урош Велепец Елена Пидгрушная – Бунт О. Е., Починок И. М., Гояц Я. Е., Опанасенко М. П.

– Бунт О. Е., Починок И. М., Гояц Я. Е., Опанасенко М. П. Анастасия Меркушина – Ирина Меркушина, Олег Меркушин

– Ирина Меркушина, Олег Меркушин Дарья Блашко – Махлаев В. А., Воробьев Б. Ф., Бельский Е. А.

– Махлаев В. А., Воробьев Б. Ф., Бельский Е. А. Лесников Валерий – командный тренер сборной Украины

Брынзак заявил, что биатлонистки согласились с тем, что должен быть один тренер.

Я им сказал: "Была у нас команда единая, под единым управлением – были результаты. Сейчас нет такого – и вы сами страдаете". Они соглашаются. Но девушки есть девушки... Отличие от мужчин есть и мы это понимаем. Они обещают, что будет все лучше и надеемся, что сможем все же к чемпионату мира подготовиться и показать достойный результат,

– подытожил Брынзак.

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Глава ФБУ не исключает, что после сезона 2019/2020 будет настаивать, чтобы был один тренер для всех украинок.

Я думаю, что подождем до конца чемпионата мира, до конца сезона и что-то изменим в этом направлении. Потому что такое состояние, как сейчас, не сработает на Пекин (речь идет об Олимпиаде-2020, – Спорт24). И нам нужно с этим что-то делать. Я надеюсь, что мы вместе посоветуемся со спортсменами, а я говорил с ними, как с равноправными партнерами, членами команды, и вместе найдем тот правильный путь.

Потому что сегодня я слышал от них, от сестер Семеренко, они с удовольствием тренировались бы в команде у одного тренера. Если так можно сделать, чтобы был такой человек, которому доверяли все, как раньше было, когда мы были единой командой, и нас никто не мог победить,

– добавил Брынзак.

Лучшим выступлением женской сборной Украины в эстафете является 4-е место в Хохфильцене.

Единственную награду в сезоне 2019/2020 одержала Юлия Джима. В Эстерсунде Джима стала второй в индивидуальной гонке.