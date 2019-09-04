Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина

В субботу, 7 сентября, сборная Украины в рамках квалификации Евро-2020 сыграет против Литвы. Для "сине-желтых" поединок в Вильнюсе станет пятым в рамках отбора. В свою очередь хозяева проведут четвертую встречу. Что нужно знать о Литве – читайте в материале Спорт24.

Предыдущие матчи отбора

Сборная Литвы начала отборочную кампанию к чемпионату Европы 2020 года с новым главным тренером. 51-летний Вальдас Урбонас на тренерском мостике сменил Эдгараса Янкаускаса. Последний провалил Лигу наций. В группе с Сербией, Румынией и Черногорией Литва набрала ноль очков. Разница забитых/пропущенных 3:16.

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Отборочную кампанию Литва с Урбонасом начала крайне неудачно. В первом же матче литовцы потерпели фиаско в Люксембурге. Победу Люксембургу принес игрок "Динамо" Жерсон Родригес.

В следующем поединке Литва на своем поле разделила очки с Люксембургом. Если в первой игре подопечные Урбонаса открыли счет, то во второй встрече должны были отыгрываться. Кроме того, Литва доигрывала матч без двух футболистов, которые были удалены.

Третий матч для Литвы также оказался неудачным. В Белграде литовцы были биты Сербией со счетом 4:1.

Сербия – Литва: видеообзор матча

Состав

Атакующий нападающий Литвы Арвидас Новиковас не попал в заявку своей команды на матч против Украины из-за травмы. Нападающий польской "Легии" успел забить за сборную в отборе 2 гола. Из форвардов у Литвы только Федор Черных из московского "Динамо" и Каролис Лаукжямис из хорватского клуба "Истра". В новом сезоне результативность обоих не впечатляет – ноль голов.

В целом состав Литвы даже не тянет на середняка Европы. Вся стоимость команды составляет меньше, чем 9 миллионов евро.

Вальдас Урбонас сейчас находится в поиске основного состава. В предыдущих матчах почти ни один футболист не имел основного места в стартовом составе. Вратарь Джюгас Барткус сыграл два матча, но не сыграет против Украины.

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Защита сборной Литвы строится вокруг Линаса Климавичюса, который выступает за "Динамо" Бухарест. В отборе он играл во всех матчах.

В полузащите генератором является Викинтас Сливка из шотландского "Гиберниана". Важным игроком Литвы является капитан Федор Черных.

Два матча Литва сыграла по схеме 4:2:3:1. Однако против Сербии Урбонас сыграл по схеме 3:4:3. Наставник Литвы хотел остановить Сербию благодаря насыщенному центру и защите, однако ему не удалось это сделать.



Состав сборной Литвы на матч против Украины

Матчи с Украиной

Сборные Украины и Литвы уже играли между собой в отборочных кампаниях чемпионатов Европы. Впервые команды встретились в рамках отбора Евро-1996. В Киеве литовцы победили Украину (2:0). В Вильнюсе успех праздновали "сине-желтые" (3:1).

В 2007 году команды вновь обменялись победами. На этот раз в рамках отбора на Евро-2008. В Одессе команда Олега Блохина выиграла 1:0. На выезде украинцы проиграли 2:0.

В ответном матче ворота Украины защищал Андрей Пятов, который продолжает выступать за "сине-желтых" и сегодня.

Украина – Литва: видео матча 2007

Достижения Литвы

После восстановления независимости Литовской Республики в 1990 году федерация футбола страны не была включена в УЕФА и ФИФА. Свой первый товарищеский матч сборная сыграла 27 мая 1990 года против также непризнанной сборной Грузии. Матч состоялся в Тбилиси и закончился со счетом 2:2.

Первый официальный матч удалось провести только 15 ноября 1991 года. В Клайпеде сборная играла в товарищеском матче против сборной Эстонии и сразу же добилась успеха со счетом 4:1.

Команда не лучшим образом проводит отборочные кампании к чемпионатам мира и Европы. Лучшим отборочным турниром стала для команды квалификация к чемпионату мира 1998. Литва заняла 3-е место в группе и была близка к выходу из группы и попаданию в стыковые матчи.

Но за два тура до окончания турнира Литва делила второе место со сборной команды Ирландии. Литовцы потерпели поражение в очной встрече, тем самым лишили себя шансов на выход из группы.

Таким образом, лучшим результатом в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы – 3 место в отборе на Евро-1996 и чемпионат мира 1998.