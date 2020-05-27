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Неудержимый Цитаишвили: "Динамо" за две минуты победило "Олимпик" – видео

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Динамо – Олимпик результат и видео голов
Динамо – Олимпик результат и видео голов / facebook.com/fcdynamoua

"Динамо" одолело "Олимпик" (2:0) в своем втором спарринге перед возобновлением сезона УПЛ.

Динамо – Олимпик 2:0

Голы: Цитаишвили, 2, 4

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"Динамо" и "Олимпик" сыграли товарищеский матч в необычном формате – 2 тайма всего по 30 минут. И это не удивительно, ведь донецкому клубу восстанавливать сезон уже 30 мая, а киевлянам 31-го играть сразу с "Шахтером". Похоже, оба клуба решили не перегружать игроков.

Победу киевлянам обеспечил Георгий Цитаишвили, который отличился на 2-й и 4-й минутах противостояния.

Видео голов Цитаишвили

"Динамо" готовится к возвращению УПЛ

  • В первой игре после карантина "Динамо" расписало нулевую ничью с лидером Первой лиги "Рухом" – 0:0.
  • 31 мая "Шахтер" примет "Динамо" в рамках 24-го тура УПЛ. Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский в 17:00.
  • После 23-х туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице, "Динамо" занимает третье место.
Автор: Юрий Семенюк
Теги: ФК Олимпик Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
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