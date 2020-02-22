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Неудержимый Амосов получил 23-ю победу подряд в ММА

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Ярослав Амосов победил в США / xsport.ua

В ночь с 21 на 22 февраля на арене WinStar World Casino and Resort в Такервилли (США) состоялся турнир Bellator 239. В главном событии вечера встретились украинец Ярослав Амосов против американца Эдди Рута.

Фаворитом боя считался именно украинец. Ярослав Амосов победил в двух раундах и отдал сопернику лишь один.

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26-летний украинский боец единогласным решением судей одержал победу – 29-28, 29-28, 29-28.

Это уже его четвертая победа в промоушене Bellator, в главном бою украинец выступал впервые.

Что известно о Ярославе Амосове?

  • Проходил подготовку в киевском клубе "Гермес" под руководством тренеров Федора Середюка и Вадима Корытного.
  • В ММА дебютировал в 2012 году, у него 22 победы без единого поражения.
  • Чемпион мира ММА по версии GEFC среди профессионалов.
  • Занимается боевым самбо. В этой разновидности боевых искусств он является многократным чемпионом мира WCSF, трехкратным чемпионом Европы ECSF, многократным чемпионом Украины.
  • За успешные спортивные достижения в 2015 году награжден почетным званием "Заслуженный мастер спорта Украины".
  • В 2018 году подписал контракт с Bellator и победил в трех боях.
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Автор: София Кулай
Теги: MMA Смешанные единоборства Новости Спорта Спорт
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