Неудержимый Амосов получил 23-ю победу подряд в ММА
В ночь с 21 на 22 февраля на арене WinStar World Casino and Resort в Такервилли (США) состоялся турнир Bellator 239. В главном событии вечера встретились украинец Ярослав Амосов против американца Эдди Рута.
Фаворитом боя считался именно украинец. Ярослав Амосов победил в двух раундах и отдал сопернику лишь один.
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26-летний украинский боец единогласным решением судей одержал победу – 29-28, 29-28, 29-28.
Это уже его четвертая победа в промоушене Bellator, в главном бою украинец выступал впервые.
Что известно о Ярославе Амосове?
- Проходил подготовку в киевском клубе "Гермес" под руководством тренеров Федора Середюка и Вадима Корытного.
- В ММА дебютировал в 2012 году, у него 22 победы без единого поражения.
- Чемпион мира ММА по версии GEFC среди профессионалов.
- Занимается боевым самбо. В этой разновидности боевых искусств он является многократным чемпионом мира WCSF, трехкратным чемпионом Европы ECSF, многократным чемпионом Украины.
- За успешные спортивные достижения в 2015 году награжден почетным званием "Заслуженный мастер спорта Украины".
- В 2018 году подписал контракт с Bellator и победил в трех боях.
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