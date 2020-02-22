Неудержимый Амосов получил 23-ю победу подряд в ММА

В ночь с 21 на 22 февраля на арене WinStar World Casino and Resort в Такервилли (США) состоялся турнир Bellator 239. В главном событии вечера встретились украинец Ярослав Амосов против американца Эдди Рута.

Фаворитом боя считался именно украинец. Ярослав Амосов победил в двух раундах и отдал сопернику лишь один.

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26-летний украинский боец единогласным решением судей одержал победу – 29-28, 29-28, 29-28.

Это уже его четвертая победа в промоушене Bellator, в главном бою украинец выступал впервые.

Yaroslav Amosov (23-0) moves to 4-0 in Bellator, walking down and even grounding three-time NCAA wrestling king Ed Ruth en route to a clear UD. Great grappling exchanges filled the spaces between the Ukrainian's striking successes. #Bellator239 pic.twitter.com/yG1UbsYcsI — Kyle Johnson (@VonPreux) February 22, 2020

Что известно о Ярославе Амосове?