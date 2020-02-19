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Неудержимый Холанн: игрок вписывает свое имя в историю Лиги Чемпионов

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Эрлинг Холанн / https://www.berneroberlaender.ch/

Молодой форвард "Боруссии" Эрлинг Холанн покорил очередной рекорд.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле дортмундская "Боруссия" переиграла "ПСЖ" – 2:1. Дубль в матче на счету норвежского таланта Эрлинга Холанна.

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19-летний форвард отметился 10 результативными ударами за 7 матчей в Лиге Чемпионов. Холанн стал первым игроком в истории турнира, которому удалось забить десять мячей в кратчайший срок, всего лишь за семь матчей.

Он превзошел достижения бывшего форварда "Интера" Андриано, двух игроков Ливерпуля – Роберто Фирмино и Садьо Мане. Всем для этого понадобилось 11 матчей.

Ранее было известно, что дортмундский футболист установил еще два рекорда: стал первым футболистом, который сыграл в одном сезоне Лиги Чемпионов за два разных клуба, а также забил за две разные команды в рамках одного сезона.

Добавим, что Холанн перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "Ред-Булл Зальцбург"

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Боруссия Д
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