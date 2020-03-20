Неужели нужно, чтобы за сутки умирали по 400-500 человек: обращение игрока сборной Украины

Волейболист сборной Украины Олег Плотницкий, который выступает в Италии за "Перуджу", обратился к украинцам из-за пандемии коронавируса. Игрок призвал украинцев отнестись ответственно к пандемии и избежать последствий, которые потрясли Италию.

Плотницкий обратил внимание на то, что в Украине люди отнеслись к коронавирусу "не достаточно серьезно".

"Вы продолжаете гулять в парках с детьми или без них, ездить на работу, создавать огромные очереди в банках и на остановках! Так же было и здесь в Италии первые две недели", – написал Олег в фейсбуке.

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Люди не придавали этой болезни никакого значения, все думали что это очень быстро закончится. Ходили в рестораны и кафе, гуляли в парках или просто по городу, ездили на работу. Но оказалось так, что этот вирус не быстро закончился, как все думали, а очень быстро распространялся по всей стране из региона в регион,

– отметил украинец.

По его словам, итальянцы поняли опасность только после того, как страну закрыли на карантин и не осталось ни одного региона, где бы не нашли хоть одного больного.

Только после этого, как утверждает Плотницкий, итальянцы начали соблюдать правила.

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Плотницкий призвал украинцев оставаться дома и не повторять ошибок Италии.

Неужели мы, украинцы, хотим наступить на те же грабли, неужели нам не хватает реального примера для того, чтобы понять, что наша жизнь или жизнь близких нам людей дороже работы, прогулки или просто шатания по городу или же оплаты за коммуналку! Или все же мы дождемся того дня, когда за сутки будут умирать по 400-500 человек, а заражаться тысячи?,

– написал Олег.

Плотницкий добавил, что благодаря соблюдению правил можно в разы уменьшить количество зараженных и смертей.

Что известно о коронавирусе в Украине?

По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 27 случаев заражения коронавирусом, из них 3 – летальные. Также 20 марта в Украине первый человек выздоровел от коронавируса.

Из-за эпидемии в Украине введен карантин до 3 апреля.

На территории города Киева, Киевской, Житомирской и Черновицкой областей введен режим чрезвычайной ситуации.

В связи с карантином Украина с 16 марта закрыла границу. Въехать в Украину после закрытия границы могут украинцы.

С 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре закрыто метро.

На время карантина не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала​

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