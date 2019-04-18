Неважно, кто забил, важно, что победили, – легионер "Шахтера" о переписанном голе

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Манор Соломон
Манор Соломон / Фото из открытых источников

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон рассказал о победе над "Днепром-1" (2:0) в полуфинале Кубка Украины по футболу.

Спорт 24 писал, что "Шахтер" вышел в финал Кубка Украины. 15 мая он сыграет против "Ингульца" в Запорожье.

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Неважно, кто забил, важно, что победили. Маркос в шутку сказал, что гол только его, но на самом деле ни он, ни я не думали об этом – мы только радовались выходу в финал.

"Днепр-1" особо ничем не удивил. Раньше слышал о них как про очень хороший коллектив, кое-что знал. Сегодня была отличная игра, стадион, атмосфера, поддержка болельщиков – мне это понравилось", – сказал Соломон.

Стоит отметить, что ФФУ переписала второй гол в матче "Шахтер" – "Днепр-1" на Маркоса Антонио.

Это дебютный гол для бразильца в официальном матче за донецкий клуб. На 93-й минуте матча Антонио подкорректировал удар по воротам Манора Соломона.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер
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