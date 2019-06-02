Невероятные эмоции игроков "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов: фото

Английский "Ливерпуль" в шестой раз победил в Лиге чемпионов. Футболисты команды не сдерживали эмоции после финального свистка.

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Сразу после финального свистка капитан "мерсисайдцев" Хендерсон просто упал на газон от радости. Другие игроки "Ливерпуля" тоже не удержались на ногах.

За своим криком игроки "Ливерпуля" могли и собственных фанатов перекричать. Вроде Александер-Арнольд.

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А после этого "пришли" слезы. Слезы радости, что им это наконец удалось. Не сдерживал их и наставник "Ливерпуля" Клопп. Наконец он выиграл свой финал.

А это благодарность ему от футболистов. Он сделал их чемпионами.

А вот и долгожданный кубок. Наконец-то!

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Трофей, о котором они так мечтали.

К которому они так долго шли.

Кто же не мечтает поцеловать этот кубок. Как это сделали Фирмино, Ориги или Хендерсон. Они его заслужили.

Алиссон же не готов отпустить кубок из рук. Этими руками он причастен к победе "Ливерпуля" в Лиге чемпионов.

Ну и куда без веселья. Вейналдум и ван Дейк по другому не могли.

А вот и один из героев матча. Именно его результативный удар с пенальти позволил "Ливерпулю" быть впереди в счете уже с второго минуты встречи.

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И когда эмоции немного "улеглись", можно и отдохнуть на поле.

Фото: twitter "Ливерпуля" и Лиги чемпионов