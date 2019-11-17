Невероятные эмоции травмированного Зинченко после спасительного гола в матче Сербия – Украина

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Александр Зинченко / Фото из открытых источников

Сборная Украины в Белграде вырвала фантастическую ничью на последних минутах матча с Сербией в рамках отбора на Евро-2020 – 2:2.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко пропускал этот матч из-за операции на колене.

Смотрите также: Украина на последней минуте вырвала ничью в матче отбора на Евро-2020 с Сербией: видео

Однако, футболист "Манчестер Сити" смотрел этот матч по телевизору и искренне радовался после гола Артема Беседина на последней минуте матча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шикарні емоції @zinchenko_96

Публикация от Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

Также на видео можно увидеть, что восстановление Зинченко идет хорошо и скоро футболист вернется на поле.

Украинец, который получил травму колена и перенес операцию, последний раз выходил на поле месяц назад в матче сборной Украины против Португалии (2:1). В текущем сезоне Зинченко сыграл 9 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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Автор: Висент Луис
Теги: Сербия – Украина Сборная Украины по футболу Спорт Футбол Александр Зинченко
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