Невероятные эмоции травмированного Зинченко после спасительного гола в матче Сербия – Украина

Сборная Украины в Белграде вырвала фантастическую ничью на последних минутах матча с Сербией в рамках отбора на Евро-2020 – 2:2.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко пропускал этот матч из-за операции на колене.

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Однако, футболист "Манчестер Сити" смотрел этот матч по телевизору и искренне радовался после гола Артема Беседина на последней минуте матча.

Также на видео можно увидеть, что восстановление Зинченко идет хорошо и скоро футболист вернется на поле.

Украинец, который получил травму колена и перенес операцию, последний раз выходил на поле месяц назад в матче сборной Украины против Португалии (2:1). В текущем сезоне Зинченко сыграл 9 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, результативными действиями не отличался.