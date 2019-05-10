Невероятные видео от Dude Perfect: трюки с мячом, водяным пистолетом и Сереной Уильямс

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В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – ютуб-канал Dude Perfect имеет 41 миллион подписчиков и входит в мировую топ-десятку по этому показателю. Самым популярным роликом Dude Perfect уже два года остаются трюки с мячиком для пинг-понга, которые на ютубе посмотрели 200 миллионов человек. Также вместе с ребятами на видео появлялись звезды "Манчестер Сити" – Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг.

Также в выпуске:

Индия делегирует спортсменов на Олимпиады с 1900 года. И более чем за век музей страны пополнился лишь девятью золотыми медалями. Восемь из них выиграла сборная по хоккею на траве. Все потому, что главным видом спорта в стране является крикет, а он не входит в программу Олимпийских игр.

Однако к спорту там относятся серьезнее, чем где-либо. Фактом этого является центр борьбы Индии, который основан еще в 1928 году. Там живет и тренируется более 80 ребят для классической борьбы в грязи.

Правила в центре очень строгие. Есть режим дня, который нельзя нарушать. Иначе будут наказывать, бить палками. Также там запрещено уставать, а изнурительные тренировки и борьба отнимают очень много энергии. Пищу спортсмены готовят себе сами, где в рацион должно входить много бобовых и хлеба. Несмотря на почти адские условия, быть в этом элитном борцовском клубе очень престижно.

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Теги: Новости Спорта Спорт навыворот Серена Уильямс Манчестер Сити Спорт
Источник: 24 канал
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