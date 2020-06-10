Невероятный улов: Майкл Джордан поймал 200-килограммовую рыбу – видео
Бывшая суперзвезда НБА и "Чикаго Буллз" Майкл Джордан принял участие в рыболовных соревнованиях Big Rock Blue. Вместе с командой Catch 23 Джордан поймал марлина весом 200 килограммов.
Видео с демонстрацией улова было опубликовано в Twitter журналистом Кеном Ветлингом, пишет 24 канал.
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Со своей командой Catch 23 Джордан поймал марлина – рыбу ряда окунеобразных. Интересно, что ее вес может достигать 800 килограмм.
Майкл Джордан сейчас
Майкл Джордан в последнее время регулярно появляется в мировом медиапространстве. Ранее легендарный баскетболист вместе с ESPN выпустил 10-серийный документальный сериал "Последний танец" о чемпионстве Чикаго в 1998 году, а также пожертвовал 100 миллионов долларов на борьбу с расовой дискриминацией в США.