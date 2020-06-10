Бывшая суперзвезда НБА и "Чикаго Буллз" Майкл Джордан принял участие в рыболовных соревнованиях Big Rock Blue. Вместе с командой Catch 23 Джордан поймал марлина весом 200 килограммов.

Видео с демонстрацией улова было опубликовано в Twitter журналистом Кеном Ветлингом, пишет 24 канал.

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Со своей командой Catch 23 Джордан поймал марлина – рыбу ряда окунеобразных. Интересно, что ее вес может достигать 800 килограмм.

VIDEO: Michael Jordan and Catch 23 at Big Rock Landing Tuesday afternoon. The crew boated a blue marlin weighing 442.3 pounds. pic.twitter.com/f0b4f2J1EC — Ken Watling (@KWOnAir) June 9, 2020

Майкл Джордан сейчас

Майкл Джордан в последнее время регулярно появляется в мировом медиапространстве. Ранее легендарный баскетболист вместе с ESPN выпустил 10-серийный документальный сериал "Последний танец" о чемпионстве Чикаго в 1998 году, а также пожертвовал 100 миллионов долларов на борьбу с расовой дискриминацией в США.