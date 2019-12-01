Невероятный бросок с сиреной из-за дуги принес победу "Киев-Баскету" над "Днепром": видео

"Киев-Баскет" в рамках регулярного чемпионата сыграл на выезде против "Днепра". Победу команде из Киева принес точный бросок Вячеслава Петрова с сиреной из-за дуги.

Команды продемонстрировали равную игру в стартовой четверти, однако мини-рывок хозяев в концовке 10-минутки позволил им завладеть преимуществом. Важным на старте игры было противостояние в передней линии, где главными действующими лицами были Корниенко и Тимофеенко у "Днепра" и Коренюк с Хиллом у "Киев-Баскета".

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Во второй четверти игра и в дальнейшем была равной. "Киев-Баскет" не отпускал хозяев в отрыв, а "Днепр", в свою очередь, удерживал небольшое преимущество в счете – игра была очень равной и на большой перерыв команды ушли при "+2" для хозяев. Добавил во второй четверти Шепард, который за первую половину матча до 9 очков успел добавить 5 передач и 5 подборов.

Все в этом матче решалось в заключительной четверти. "Киев-Баскет" уже за 3 минуты получил 5 командных фолов и потерял Кейсе Шепарда через 5 персональных. Киевляне держались за счет дальних попаданий, в то время как "Днепр" отвечал энергией Санона и его партнеров по задней линии.

Логическим завершением этого невероятно напряженного и равного матча стало то, что за 12 секунд после одного точного штрафного от Санона счет на табло был равным. После тайм-аута Багатскиса решающую атаку взялся организовывать Близнец, который потратил немало времени, но так и не нашел пути к кольцу соперника. Как результат, вынужденная передача на Петрова... И Вячеслав Петров с сиреной из-за дуги от щита реализует фантастический дальний бросок через руки Максима Корниенко и приносит своей команде победу – 78:75.

Днепр – Киев-Баскет 75:78 (20:17, 23:24, 12:17, 20:20)

Видео невероятного броска Петрова

"Днепр" терпит свое второе поражение в сезоне и покидает "Прометей" единоличным лидером чемпионата. "Киев-Баскет", выиграв оба матча на этой неделе, улучшил свое турнирное положение после 8 игр имеет в активе 5 побед.