Невероятный гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в Лиге чемпионов 2018/19

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Технические наблюдатели УЕФА признали гол форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" лучшим в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне 2018/19.

В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Криштиану Роналду ворвался в штрафную и с лету пробил под перекладину ворот Давида Де Хеа.

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Заметим, что вторым стал гол Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" в 1/2 финала Лиги чемпионов, третье – взятие ворот "Баварии" в исполнении Садьйо Мане в 1/8 финала.

Интересно, что в сезоне 2017/18 гол Роналду также был признан лучшим. Тогда Криштиану в первом четвертьфинальном матче, играя за "Реал" забил ударом через себя в ворота "Ювентуса".

Напомним, что победителем Лиги чемпионов 18/19 стал "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа в финале обыграла "Тоттенхэм" (2:0).

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Теги: Лига чемпионов Криштиану Роналду Новости Спорта Спорт Футбол
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