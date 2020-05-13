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Невеста Роналду похвасталась пышными формами в спортзале: фото

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Джорджина Родригес
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала горячее фото из спортзала.

Подруга португальского нападающего "Ювентуса" во время карантина держит себя в идеальной форме. Соответствующее фото она выставила в Instagram.

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New @aloyoga

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Недавно Джорджину Родригес заподозрили в беременности. Футболист с девушкой и детьми проводил карантин на Мадейре, и вернулся в Турин.

Добавим, что у Роналду и Джорджины уже есть общая дочь Алана Мартина, которая родилась в ноябре 2017 года. Кроме того, у футболиста есть сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Ювентус Криштиану Роналду Футбол
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