Невеста Зинченко похвасталась сексуальной фигурой на отдыхе в Дубае – фото
Девушка полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, Влада Седан, похвасталась своей фигурой на отдыхе в Дубае.
Соответствующее фото Седан опубликовала в своем Instagram.
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На нем Седан в коричневом купальнике, легком халате и шляпке позирует на коленях, скрывая взгляд солнцезащитными очками.
Напомним, после матча Украина – Португалия Зинченко сделал предложение Седан. Сделал он это на НСК "Олимпийский" в Киеве. Пару с помолвкой поздравили и в клубе Зинченко "Манчестер Сити".
11 февраля
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