24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Невеста Зинченко похвасталась сексуальной фигурой на отдыхе в Дубае – фото

117 Читати новину українською
Влада Седан / Instagram

Девушка полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, Влада Седан, похвасталась своей фигурой на отдыхе в Дубае.

Соответствующее фото Седан опубликовала в своем Instagram.

Смотрите также: Зинченко поздравил Владу Седан с днем рождения, девушка расплакалась от полученного подарка

На нем Седан в коричневом купальнике, легком халате и шляпке позирует на коленях, скрывая взгляд солнцезащитными очками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

Напомним, после матча Украина – Португалия Зинченко сделал предложение Седан. Сделал он это на НСК "Олимпийский" в Киеве. Пару с помолвкой поздравили и в клубе Зинченко "Манчестер Сити".

Усик – Чисора: дата и место боя
11 февраля
2096
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Александр Зинченко Футбол Спорт Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
11 февраля 22:42 Невеста Зинченко похвасталась сексуальной фигурой на отдыхе в Дубае – фото
Юрій Семенюк 117
11 февраля 20:43 Формула-1: Ferrari презентовала новый болид на сезон-2020 – фото и видео
Юрій Семенюк 84
11 февраля 19:30 Кто самый популярный спортсмен Украины: топ-10 по количеству подписчиков в Instagram
Андрій Тудовші 108
11 февраля 15:30 Украина и Беларусь планируют провести совместно Олимпиаду: насколько это возможно
Ігор Саджениця 154
11 февраля 14:17 Украинец Новиков на последних секундах вырвал победу у россиянина, выйдя в финал ЧЕ – видео
Юрій Семенюк 231
Новости
Больше новостей
Залиште відгук