НХЛ может доигрывать свой сезон летом: официальное заявление
Из-за пандемии коронавируса были отменены все престижные спортивные чемпионаты в мире. Национальная хоккейная лига рассматривает несколько вариантов продолжения сезона.
Про це повідомив офіційний сайт Національної хокейної ліги.
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НХЛ прийняла рішення продовжити карантин до 4 квітня. Заступник НХЛ Білл Дейлі заявив, що чемпіонат можуть дограти влітку.
Надія залишається. Я б навіть сказав, що наша мета полягає в тому, щоб встигнути все завершити до цього терміну. Все залежить від ситуації. Ми б хотіли почати грати навесні. Якщо буде потрібно, ми готові захопити початок літа. Нас влаштовує така перспектива, – повідомив Білл Дейлі.
Заступник вважає, що вони не знають як буде розгортатись далі ситуація із поширенням коронавірусу. Можливо НХЛ доведеться грати у серпні, якщо це буде потрібно. Вони зроблять для цього все необхідне.
Додамо, що чемпіонат світу-2020 по хокею скасований через коронавірус. Турнір мав відбутися в Швейцарії з 8-го по 24 травня.
- У головного тренера швейцарського клубу "Біль" фіна Анті Торманена виявлений коронавірус.
- Першим хокеїстом НХЛ, в якого виявили коронавірус, став гравець "Оттави". Його ім'я офіційно не повідомлюється.
Додамо, що станом на сьогодні, 28 березня, у світі захворіло на коронавірус понад 602 тисячі осіб.
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