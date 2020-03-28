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НХЛ может доигрывать свой сезон летом: официальное заявление

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Из-за пандемии коронавируса были отменены все престижные спортивные чемпионаты в мире. Национальная хоккейная лига рассматривает несколько вариантов продолжения сезона.

Про це повідомив офіційний сайт Національної хокейної ліги.

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НХЛ прийняла рішення продовжити карантин до 4 квітня. Заступник НХЛ Білл Дейлі заявив, що чемпіонат можуть дограти влітку.

Надія залишається. Я б навіть сказав, що наша мета полягає в тому, щоб встигнути все завершити до цього терміну. Все залежить від ситуації. Ми б хотіли почати грати навесні. Якщо буде потрібно, ми готові захопити початок літа. Нас влаштовує така перспектива, – повідомив Білл Дейлі.

Заступник вважає, що вони не знають як буде розгортатись далі ситуація із поширенням коронавірусу. Можливо НХЛ доведеться грати у серпні, якщо це буде потрібно. Вони зроблять для цього все необхідне.

Додамо, що чемпіонат світу-2020 по хокею скасований через коронавірус. Турнір мав відбутися в Швейцарії з 8-го по 24 травня.

  • У головного тренера швейцарського клубу "Біль" фіна Анті Торманена виявлений коронавірус.
  • Першим хокеїстом НХЛ, в якого виявили коронавірус, став гравець "Оттави". Його ім'я офіційно не повідомлюється.

Додамо, що станом на сьогодні, 28 березня, у світі захворіло на коронавірус понад 602 тисячі осіб.

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Автор: София Кулай
Теги: NHL Новости Спорта Коронавирус COVID-19 Хоккей Спорт
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