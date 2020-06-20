Ни за какие деньги: Усик настроен на бой с Джошуа
Александр Усик не готов отдать право на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Непобедимый украинец настаивает на поединке с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF.
Промоутер 33-летнего украинца Александр Красюк настаивает на том, что Джошуа должен осуществить обязательную защиту по линии WBO против Усика перед боем с Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает XSPORT.
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Усик не согласен отступить от боя против Джошуа
Красюк заявил, что ситуация не изменилась с 2019 года, когда Усик был назван обязательным претендентом на пояс WBO.
"Он использовал свой статус суперчемпиона, чтобы стать претендентом в супертяжелом весе. У него уже был бой в хэвивейте. Сейчас он готовится к бою против Чисоры и ждет объявления поединка", – сказал Красюк.
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о двух поединках в 2021 году. И сторону Усика это не интересует.
То, что мы хотим драться с Джошуа до его объединительного поединка с Фьюри – это не наше воображение, это правила. Это правила, которые нужно соблюдать,
– сказал промоутер Усика.
Он также рассказал, мог ли состояться бой Усика с Джошуа до того, как британец договорился о встрече с Пулевым.
"В начале года у нас были некоторые недоразумения. У Джошуа были обязательства перед IBF и WBO. Пулев был избран первым, потому что мы согласились, позволили этому произойти. Но с условием, что сразу же после того, как Джошуа подерется с Пулевым, то встретится с Усиком", – сказал Красюк.
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Промоутер Усика заявил, что украинец не готов отступить за деньги.
"Послушайте, сейчас делается история. Думаете, какие-то деньги заставят Усика остаться в стороне? Какие деньги заставят амбициозного спортсмена отказаться от своей цели? Это не вопрос денег, это вопрос наследия", – резюмировал Красюк.
Путь Усика
- Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр провел 16 поединков и все выиграл.
- В рамках этого веса Усик стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.
- После этого Александр отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хэвивейте, преодолев Чазза Уизерспуна.
- Усик стремится стать чемпионом в хэвивейта, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом. Оба становились чемпионами мира в крузервейте и хэвивейте.