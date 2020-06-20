Александр Усик не готов отдать право на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Непобедимый украинец настаивает на поединке с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF.

Промоутер 33-летнего украинца Александр Красюк настаивает на том, что Джошуа должен осуществить обязательную защиту по линии WBO против Усика перед боем с Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает XSPORT.

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Усик не согласен отступить от боя против Джошуа

Красюк заявил, что ситуация не изменилась с 2019 года, когда Усик был назван обязательным претендентом на пояс WBO.

"Он использовал свой статус суперчемпиона, чтобы стать претендентом в супертяжелом весе. У него уже был бой в хэвивейте. Сейчас он готовится к бою против Чисоры и ждет объявления поединка", – сказал Красюк.

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о двух поединках в 2021 году. И сторону Усика это не интересует.

То, что мы хотим драться с Джошуа до его объединительного поединка с Фьюри – это не наше воображение, это правила. Это правила, которые нужно соблюдать,

– сказал промоутер Усика.

Он также рассказал, мог ли состояться бой Усика с Джошуа до того, как британец договорился о встрече с Пулевым.

"В начале года у нас были некоторые недоразумения. У Джошуа были обязательства перед IBF и WBO. Пулев был избран первым, потому что мы согласились, позволили этому произойти. Но с условием, что сразу же после того, как Джошуа подерется с Пулевым, то встретится с Усиком", – сказал Красюк.

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Промоутер Усика заявил, что украинец не готов отступить за деньги.

"Послушайте, сейчас делается история. Думаете, какие-то деньги заставят Усика остаться в стороне? Какие деньги заставят амбициозного спортсмена отказаться от своей цели? Это не вопрос денег, это вопрос наследия", – резюмировал Красюк.

Путь Усика