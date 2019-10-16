Ничего страшного, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале Евро-2020: президент РФС

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал возможность, что сборные Украины и России встретятся в плей-офф Евро-2020. Обе команды уже квалифицировались в групповой этап.

Команды могут встретиться только в раунде плей-офф, при чем будут разведены на групповом этапе. Следовательно, сборная Украины не сможет попасть в группу B, три игры которой состоятся в Санкт-Петербурге.

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На вопрос о том, нужен ли этот матч, Колосков ответил, что это зависит от футболистов. "Это не от нас зависит, зависит от футболистов. Если будут играть хорошо, в любом случае это может произойти", – цитирует Колоскова ua.tribuna.com.

Но ничего страшного не произойдет, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале. Конечно, сюда привяжут политику, но сами футболисты будут играть в рамках правил,

– отметил россиянин.

Также Колосков отметил, что не боится, что будут провокации. "Поле – это не то место, где нужно ждать провокаций".

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Что касается зрителей, есть правоохранительные органы, которые разберутся. Конечно, возможны стычки в городах, но это уже не имеет к футболу никакого отношения,

– резюмировал Колосков.

Сборная Украины теоретически может сыграть в Санкт-Петербурге (Россия) в матче 1/4 финала.

Что известно о выходе Украины на Евро-2020? Сборная Украины впервые в своей истории напрямую вышла в групповой этап чемпионата Европы. Евро-2020 станет третьим подряд для сборной Украины. Украинцы вышли с первого места в группе B, набрав за 7 матчей 19 очков.



17 ноября "сине-желтым" нужно получить хотя бы 1 балл, чтобы гарантировать себе место в первой корзине во время жеребьевки группового этапа. Жеребьевка состоится 30 ноября. Вторая фаза продажи билетов стартует в декабре.