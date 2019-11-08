Ничья это минимум, – Лучкевич и Дубра об эмоциональной победе "Александрии" в Лиге Европы

"Александрия" 7 ноября одержала волевую ничью во Львове. Украинский клуб сумел отыграться в игре с "Сент-Этьеном", проигрывая 0:2. Каспар Дубра, Валерий Лучкевич и тренер Владимир Шаран в эксклюзивном комментарии Спорт24 поделились впечатлением от поединка.

Каспар Дубра

Показали характер. Домашняя игра вышла, потому что пришли болельщики. Честно, хотелось больше, потому что мы заслуживали победы. Учитывая, что у "Сент-Этьена" было 3-4 момента у наших ворот, а они забили дважды, это что-то странное. У нас игра шла, моменты были... Считаю, что ничья это минимум. Конечно, хотелось выиграть.

Кто виноват во втором пропущенном голе? Там не кто-то один виноват, а 5 подряд ошибок. Они использовали это. "Сент-Этьен" быстрая команда, которая хорошо контратакует. Так же с первым голом: они мяч выбили, подобрали, бросили за голову и вышел гол.

Эмоции в раздевалке положительные. Все довольны, что мы сегодня сделали. Сегодня порадуемся, а уже завтра готовимся к игре с "Олимпиком".

Как это было: "Александрия" спасла ничью с "Сент-Этьеном" феноменальным голом на 90+1 минуте: видео

Валерий Лучкевич

Я считаю, что сегодня мы провели хорошую игру. Если бы проиграли – это было бы незаслуженно. Ничья – это минимум, что мы сегодня должны были брать.

В первом пропущенном голе ничего страшного не произошло, мы уже отыгрывались. Второй пропущенный мяч произошел, когда "Сент-Этьен" впервые за второй тайм дошел до ворот и забил. Несколько минут было легкое непонимание, как так произошло. Мы хорошо играли, все было под контролем и тут мы пропустили атаку и они забивают... Потом собрались и сыграли 2 мяча.

Как видите руки не опустились. Когда второй гол пропустили, то все были в шоке. Мы быстро оправились и отыгрались.

Мы разбирали "Сент-Этьен" и готовились к ним по двум схемам, потому что они играют 3:4:3 и 4:1:4:1. Мы были готовы к двум схемам. Мы играли дома, во Львове всегда хорошая поддержка. Пришло 6 тысяч болельщиков и они гнали нас вперед. Большое спасибо. Надеюсь, что на предстоящие матчи будет приходить еще больше зрителей, потому что мы стараемся демонстрировать хороший футбол.

Шансы выйти в плей-офф? Математические шансы есть. Но сейчас мы не думаем о Лиге Европы, а об игре с "Олимпиком" в чемпионате Украины. Далее шаг за шагом будем думать.

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Владимир Шаран

Удивил ли Клод Пюэль? Мы понимали, что они будут играть длинными передачами, много борьбы. Удивило, что "Сент-Этьен" мало комбинировал, а больше играли длинными передачами. Мы готовились, знали, по какой тактической схеме они будут играть. Мы были готовы. Я не могу сказать, что "Сент-Этьен" создал больше моментов чем мы. По игре "Александрия" выглядела лучше.

Почему заменил Шастала после перерыва? Он неправильно открывался в атаке, поэтому я его сменил.

Как следует играть в трех турнирах? Благодаря ротации, благодаря тому, что ребята понимают друг друга, понимают тренерский штаб. Мы даем шанс всем играть. У нас в команде очень хороший микроклимат, потому что каждый футболист понимает, что у него будет шанс, что и подтвердил сегодняшний матч.