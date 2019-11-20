Нидерландские футболисты сделали красивую акцию против расизма во время матча: видео

Игроки сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум и Фрэнки Де Йонг сделали красивый жест в знак борьбы с расизмом.

Во время матча отбора Евро-2020 против Эстонии Вейналдум забил гол и подошел к трибунам вместе с Де Йонгом. Футболисты приставили свои руки друг к другу и показали болельщикам цвета своей кожи.

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Это полноценная акция против расизма. Остальные игроки стояли за спинами полузащитников.

Самое красивое празднование дня – у Вейналдума и Де Йонга. Вместе выступили против расизма pic.twitter.com/OpNn8NBBX3 — Sports.ru (@sportsru) 19 ноября 2019 г.

Отметим, что матч закончился победой "оранжевых" со счетом 5:0, а Вейналдум стал автором хет-трика.

Жоржиньо – да и весь голландский футбол – всколыхнул инцидент на воскресном матче второго голландского дивизиона между "Ден Босхом" и "Эксельсиором" (17 ноября). Болельщики "Ден Босха" называли игрока соперников Ахмада Морейру "черным" и "собирателем хлопка". В ответ на это футболист ушел с поля, а затем судья приостановил матч.

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