Нидерланды – Англия: прогноз букмекеров на матч в полуфинале Лиги наций

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Сборные Нидерландов и Англии разыграют второй билет в финал новообразованного турнира – Лиги наций УЕФА. Ближе к решающему матчу, по мнению экспертов, является команда из Великобритании.

В четверг, 6 июня, в португальском Гимарайнше состоится матч 1/2 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Англии. Стартовый свисток на арене прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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За свою историю национальные команды встречались 21 раз. На сегодняшний день между сборными установилось равенство: по шесть побед у Англии и Нидерландов при девяти ничьих в очных встречах, которые обычно носили товарищеский статус. Последним таким матчем была игра в марте 2018 года, когда Англия одержала минимальную победу.

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На победу англичан коэффициент – 2,49, на Нидерландов – 3,125. Ничья – 3,3.

С высокой вероятностью обоим соперникам удастся отличиться. Такой итог оценивают коэффициентом – 1,76. Хотя бы одна не забьет – 2,04.

Напомним, во втором полуфинале плей-офф раунда Лиги Наций встретятся сборные Португалии и Швейцарии. Данный поединок состоится 5 июня в Порту.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Лига наций Нидерланды
Источник: 24 канал
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