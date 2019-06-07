Нидерланды только в овертайме победили Англию и вышли в финал Лиги наций: видео

Сборные Нидерландов и Англии разыграли вторую путевку в финал Лиги наций. Но для определения победителя командам понадобилось овертайм.

Нидерланди – Англия 3:1

Голы: Де Лигт, 73, Вокер, 97 (авт), Промес, 114 – Рашфорд, 32 (пен)

Матч команды начали довольно активно. Обе команды провели немало атак (до конца матча голландцы нанесут 28 ударов в сторону ворот соперников, англичане – 15). Но первый гол в этом матче будет забит с пенальти. Где Лигт ошибется в собственной штрафной, неудачно приняв мяч, и собьет Решфорда. Сам пострадавший и выполнит приговор – отправит мяч в правый от себя угол ворот. Силлессен полетел в противоположную.

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Активным будет Депай, который будет иметь немало возможностей. Но ни одну из них он не реализует. Зато будет причастным ко всем трем голам в ворота сборной Англии. И именно с его подачи с углового Где Лигт головой переправит мяч в ворота англичан.

На 38-й минуте Лингард забьет гол, удачно завершив атаку своей команды. Но арбитр матча впоследствии его не зачтет, применив систему VAR – англичанин был в офсайде в момент паса. Через четыре минуты судья снова будет пересматривать видеоповтор, когда голландцы будут требовать пенальти в ворота сборной Англии. Но нарушения не было. Из-за таких задержек ко второму тайму было добавлено аж 7 минут. Но все атаки (а их было немало) к забитым голам не привели.

Два гола, которые пропустила сборная Англии уже в экстратайме – следствие ошибок их линии защиты. Сначала Депай обокрал Стоунза и пробил по воротам. Пикфорд спас, но первым на добивании оказался Промес. Хотя гол записали на Уокера, который в борьбе с соперником срезал мяч в собственные ворота.

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Вторая результативная ошибка – от полузащитника Баркли, который неудачно сбросил мяч назад. Именно туда, где находился Депай. А тот уже отдал пас под удар Промеса.

Нидерланды выходят в финал Лиги наций. Там они сыграют против сборной Португалии. Матч запланирован на воскресенье, 9 мая. Англия же сыграет против Швейцарии в утешительном финале в этот день.