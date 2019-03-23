Нидерланды – Германия: где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2020

В рамках второго тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2020 в группе C встретятся Нидерланды и Германия. В Украине этот матч можно просмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Правами на показ матчей отбора на Евро-2020 владеет "Медиа группа Украина", куда входят ТРК "Украина" и телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 1" покажут матч в прямой трансляции. Начало трансляции – в 21:40, сама игра начнется в 21:45.

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Смотреть онлайн матч Нидерланды – Германия можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Трансляция начнется в 19:30. И стоит заметить, что доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

Матч Нидерланды – Германия состоится 24 марта на "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт 24.

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Правами на показ матчів відбору на Євро-2020 володіє "Медіа група Україна", куди входять ТРК "Україна" та телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Саме на "Футбол 1" покажуть матч у прямій трансляції. Початок трансляції, – о 21:40, сама гра розпочнеться о 21:45.

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Дивитися онлайн матч Нідерланди – Німеччина можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Трансляція розпочнеться о 19:30. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

Матч Нідерланди – Німеччина відбудеться 24 березня на "Йохан Кройфф Арена" в Амстердамі. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт 24.

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